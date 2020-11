Atlantin hurrikaanikausi murjoo Väli-Amerikkaa – alueella varaudutaan jo toiseen voimakkaaseen myrskyyn kahden viikon sisällä

Viimeviikkoisesta Eta-myrskystä yhä toipuvat Honduras, Guatemala ja Nicaragua ilmoittivat perjantaina paikallista aikaa evakuoivansa väestöä uuden lähestyvän hirmumyrskyn tieltä.

Yhdysvaltain kansallisen hurrikaanikeskuksen mukaan hurrikaani nimeltään Iota iskee Väli-Amerikkaan myöhään sunnuntaina tai varhain maanantaina paikallista aikaa. Hurrikaanikeskuksen mukaan Iota voi olla voimakkuudeltaan kategorian 2 tai 3 hurrikaani liikkuessaan alueen yli.

Eta-hurrikaani oli yksi mittaushistorian voimakkaimmista alueella liikkuneista hurrikaaneista. Se iski maihin toiseksi voimakkaimman kategorian 4 hurrikaanina ja aiheutti tulvia ja maanvyöryjä jopa Meksikossa asti. Hurrikaani aiheutti Väli-Amerikassa yli 200 ihmisen kuoleman.

Etan jäljiltä esimerkiksi Hondurasissa noin 40 000 ihmistä elää yhä hätämajoituksessa. Maan viranomaiset evakuoivat nyt ihmisiä maan toiseksi suurimman kaupungin San Pedro Sulan alueelta, jota myös Eta moukaroi kovakouraisesti.

Nicaraguassa evakuoinnit koskevat Hondurasin rajan läheisyydessä olevien alkuperäiskansojen yhteisöjä, joita uhkaa Coco-joen tulviminen. Guatemalassa maan pohjois- ja luoteisosien osien asukkaita on pyydetty siirtymään väliaikaismajoitukseen.

Tämän vuoden hurrikaanikaudella on koettu ennätykselliset 30 nimettyä troopista myrskyä Yhdysvaltojen kaakkoisosissa, Karibialla ja Keski-Amerikassa. Ennen tätä vuotta edellinen ennätys on peräisin vuodelta 2005, jolloin nimettiin 28 myrskyä.

