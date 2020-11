Australia määräsi syyttäjän tutkimaan maan epäiltyjä sotarikoksia Afganistanissa

Australia nimesi torstaina erityissyyttäjän tutkimaan maan epäiltyjä sotarikoksia Afganistanissa.

Pääministeri Scott Morrisonin mukaan syyttäjän on määrä selvittää tapauksia, joissa ”odotukset ja standardit” eivät ole täyttyneet australialaisten joukkojen osalta. Syyttäjän nimeämisellä yritetään ilmeisesti myös estää tapauksen eteneminen Kansainväliseen sotarikostuomioistuimeen.

Australian eliittijoukot sotivat Yhdysvaltain sotilaiden kanssa Afganistanissa vuoden 2001 WTC-iskujen jälkeen.

Sotarikosepäilyt nousivat keskusteluun, kun australialaiset mediat julkaisivat tutkivia reportaaseja aiheesta muutama vuosi sitten. Niiden mukaan joukot olisivat surmanneet 6-vuotiaan lapsen. Joukkojen on epäilty myös ampuneen kuoliaaksi vangin, jotta helikopteriin saataisiin lisää tilaa.

Hallitus on aiemmin yrittänyt hiljentää keskustelua asiasta, ja poliisi käynnisti rikostutkinnan aiheesta raportoineita toimittajia vastaan. Syytteitä ei kuitenkaan lopulta nostettu.

STT

Kuvat: