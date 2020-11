Azerbaidzhan sanoo ottaneensa hallintaansa tärkeän Shushan kaupungin Vuoristo-Karabahissa

Azerbaidzhan sanoo, että se on saanut hallintaansa tärkeän Shushan kaupungin Vuoristo-Karabahissa. Asiasta sanoi televisiossa Azerbaidzhanin presidentti Ilham Alijev.

– Suurella ylpeydellä ja ilolla ilmoitan, että Shushan kaupunki on vapautettu, Alijev sanoi.

Armenian puolustusministeriöstä taas sanottiin, että taistelu kaupungin hallinnasta jatkuu.

Shusha sijaitsee vain 15 kilometrin päässä Vuoristo-Karabahin alueen pääkaupungista Stepanakertista. On arvioitu, että sen haltuunotto olisi Azerbaidzhanille tärkeä strateginen voitto alueen armenialaisseparatisteista, koska silloin Azerbaidzhanin joukot voisivat katkaista Stepanakertiin vievän tärkeän tieyhteyden.

Kaupungista on käyty kiivaita taisteluita. Armenian puolustusministeriö kertoi eilen, että maan joukot löivät lauantain vastaisena yönä takaisin useita Azerbaidzhanin hyökkäysyrityksiä.

Taistelut Vuoristo-Karabahissa leimahtivat syyskuun lopussa, ja niissä tiedetään kuolleen ainakin toistatuhatta ihmistä. Todellisen luvun arvioidaan olevan huomattavasti suurempi.

STT