Biden nousi johtoon Pennsylvaniassa

Demokraattien Joe Biden on noussut johtoon Pennsylvanian osavaltion ääntenlaskussa. Tuoreimpien lukujen mukaan Bidenilla on lähes 5 600 ääntä enemmän kuin istuvalla presidentillä, republikaanien Donald Trumpilla, kertovat amerikkalaismediat.

Jos Biden säilyttää johtonsa Pennsylvaniassa merkitsee se käytännössä, että hän on voittamassa presidentinvaalit. Pennsylvanian 20 valitsijaa nostaisivat hänet johtoon, jota Trump ei pysty enää kuromaan umpeen.

Bidenilla on useiden tiedotusvälineiden arvioiden mukaan koossa ainakin 253 valitsijaa. Pennsylvanian valitsijat mukaan luettuna hänellä on vähintään 273 valitsijaa, kun valintaan tarvitaan 270.

Trumpilla taas ei ole enää mahdollisuuksia kuroa eroa umpeen, jos Pennsylvania menee Bidenille. Hänellä lasketaan olevan ainakin 213 valitsijaa, ja hän olisi tarvinnut Pennsylvanian äänet voidakseen voittaa. Odotettavissa on kuitenkin, että Trump pyrkii kyseenalaistamaan Pennsylvanian tuloksia oikeuden kautta.

Fox: Trump ei luovuta

Fox News kertoi, ettei Trumpilla ole aikeita tunnustaa tappiotaan. Hänen kampanjansa on pyytänyt äänten laskemista uudelleen Wisconsinissa ja tekee sen todennäköisesti myös Pennsylvaniassa.

Biden ohitti aiemmin Trumpin myös Georgian ääntenlaskussa. Siellä Biden on nyt kerännyt vajaat 1 100 ääntä enemmän kuin Trump. Georgiassa jaossa on 16 valitsijaa.

Kummankin osavaltion ääntenlasku jatkuu yhä. Tilanne on auki myös Arizonassa, Nevadassa, Pohjois-Carolinassa ja Alaskassa.

Bidenin turvatoimet tiukkenivat

Yhdysvaltojen salainen palvelu on tiukentanut turvatoimiaanBideninsuojelemiseksi, kertoo Washington Post. Lehden mukaan palvelu lähetti lisää turvamiehiä Delawaren osavaltion Wilmingtoniin, missä Bidenin kampanjan päämaja sijaitsee.

Turvatoimilla varauduttiin tilanteeseen, että Biden voisi lähiaikoina julistautua presidentinvaalien voittajaksi. Postin mukaan se voi tapahtua perjantain aikana.

Salainen palvelu on lisännyt Bidenin vartiointia jo kesällä, kun hän nousi demokraattien presidenttiehdokkaaksi.

Nina Törnudd

STT

Kuvat: