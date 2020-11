Yhdysvaltain tuleva ulkopoliittinen johto vannoi yhteistyön ja monenkeskisyyden nimiin

Yhdysvaltain tulevan presidentin Joe Bidenin mukaan ex-ulkoministeri John Kerryn valinta Yhdysvaltain ilmastolähettilääksi on osoitus päättäväisyydestä ilmaston lämpenemisen vastaisessa kamppailussa.

Biden esitteli tiistaina ulko- ja turvallisuuspoliittisen johtoryhmänsä, jonka jäsenten nimet hän julkisti jo maanantaina.

– Tämä ryhmä heijastaa sitä tosiseikkaa, että Yhdysvallat on palannut takaisin. Se on valmis johtamaan maailmaa, ei vetäytymään siitä, Biden hehkutti.

Yhdysvaltain tuleva ulkoministeri Antony Blinken lupasi tavoitella yhteistyötä ympäri maailmaa, sillä Yhdysvallat ei voi ratkaista globaaleja ongelmia yksin.

– Meidän täytyy edetä yhtä aikaa nöyrästi ja luottavaisesti, Blinken sanoi.

Yhdysvaltain tuleva YK-suurlähettiläs Linda Thomas-Greenfield puolestaan lupasi, että Yhdysvallat palaa ulkopolitiikassaan perinteiseen multilateralismiin eli monenkeskisyyteen Yhdysvaltojen etuja korostaneen Donald Trumpin valtakauden jälkeen.

– Yhdysvallat on palannut takaisin. Monenkeskisyys on palannut takaisin. Diplomatia on palannut takaisin, Thomas-Greenfield sanoi.

”Pariisin ilmastosopimus ei riitä”

Tuleva ilmastolähettiläs John Kerry toivoi, että YK:n ensi vuonna järjestettävä Glasgow’n ilmastokokous asettaisi aiempaa tiukemmat tavoitteet, sillä hänen mukaansa Pariisin ilmastosopimus ei riitä ilmastonmuutoksen torjuntaan.

– Olet oikeassa siinä, että liityt takaisin Pariisin ilmastosopimukseen heti ensimmäisenä työpäivänäsi. Ja olet oikeassa myös kun tunnustat, että Pariisin sopimus ei riitä, Kerry sanoi Bidenille esittelytilaisuudessa.

STT

Kuvat: