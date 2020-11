Bidenin odotetaan nimeävän asiantuntijat koronaryhmään – Merkelin mukaan Saksa seisoo rinta rinnan Yhdysvaltain kanssa globaalien haasteiden voittamiseksi

Yhdysvalloissa presidentiksi nousevan Joe Bidenin odotetaan tänään nimeävän asiantuntijat ryhmään, jonka tehtävänä on valmistella koronaviruksen vastaisia toimia.

Näitä toimia ovat muun muassa testausmäärien kasvattaminen sekä kehotus kasvomaskien käyttämiseen.

Koronaan liittyviä kuolemantapauksia on Yhdysvalloissa ollut tähän mennessä yli 237 000, ja määrän odotetaan yhä kasvavan.

Bidenin mukaan koronaryhmän jäsenet toimivat siirtymäaikana neuvonantajina ja auttavat luomaan suunnitelman, jota aletaan noudattaa 20. tammikuuta. Tuolloin uuden presidentin on määrä vannoa virkavala.

Johns Hopkins -yliopiston mukaan Yhdysvalloissa on tähän mennessä ollut liki 10 miljoonaa koronatartuntaa.

Liittokansleri korosti Bidenin ulkopoliittista kokemusta

Monet maailman valtionpäämiehet ovat jo onnitelleet Bidenia sen jälkeen, kun tämä otti presidentinvaalien ääntenlaskussa ylipääsemättömän johdon Trumpista.

Saksan liittokansleri Angela Merkel vakuutti tänään Saksan seisovan rinta rinnan Yhdysvaltain kanssa globaalien haasteiden voittamiseksi. Tällaisia haasteita ovat muun muassa koronapandemia ja ilmastonmuutos.

Merkel korosti lausunnossaan Bidenin vuosikymmenten ulkopoliittista kokemusta. Lisäksi Merkel muisteli hyviä tapaamisiaan ja keskustelujaan Bidenin kanssa.

Kamala Harrisin Merkel sanoi toimivan innoituksena monille, koska hänestä on tulossa ensimmäinen nainen varapresidentin tehtävässä ja koska Harris on kahden maahanmuuttajan lapsi.

Merkelin tämänpäiväiset kommentit poikkeavat niistä, joita hän esitti neljä vuotta sitten, kun Donald Trump oli valittu presidentiksi. Tuolloin Merkel sanoi työskentelevänsä Yhdysvaltain presidentin kanssa sillä ehdolla, että tämä kunnioittaa demokraattisia arvoja.

Bidenin onnittelijoiden joukkoon ei sen sijaan ole vielä liittynyt Venäjän presidentti Vladimir Putin. Kreml ilmoitti tänään, että Putin odottaa virallisia tuloksia ennen kuin onnittelee Yhdysvaltain presidentinvaalin voittajaa.

– Meidän mielestämme on hyvän käytöksen mukaista odottaa virallisia tuloksia. Haluan muistuttaa, että presidentti Putin on toistuvasti sanonut kunnioittavansa Yhdysvaltain kansan valintaa, sanoi Venäjän presidentinhallinnon tiedottaja Dmitri Peskov toimittajille.

Trump ei ole myöntänyt tappiotaan

Vaikka Biden on jo saamassa presidentinvaalivoittoon tarvittavan määrän valitsijoita taakseen, muutamista osavaltioista odotetaan vielä arvioita siitä, kuka saa osavaltion taakseen.

Georgia ja Arizona ovat kuitenkin olleet koko vaaliviikon tapetilla, ja erot ehdokkaiden välillä ovat olleet pieniä. Esimerkiksi Georgiassa Biden johtaa Trumpia reilulla 10 000 äänellä.

Tällä haavaa Bidenille on tulossa 279 ja Trumpille 214 valitsijaa. Jaossa on vielä 45 valitsijan paikkaa.

Trump ei kuitenkaan ole tunnustanut tappiotaan. Sen sijaan hän on tviitannut vilppiväitteitä, joille ei ole löytynyt riippumattomia todisteita. Twitter on merkannut useita istuvan presidentin tviittejä kiistanalaisiksi.

Trumpin kampanja on myös aloittanut oikeustoimia useissa osavaltioissa. Jo ennen vaaleja Trump myös kyseenalaisti useaan otteeseen postiäänestyksen luotettavuuden. Laajoja ongelmia postiäänestyksestä ei ole kuitenkaan raportoitu.

