Boeingin 737 Max -koneille lentolupa Yhdysvalloissa

Yhdysvaltojen ilmailuviranomainen FAA on sallinut Boeingin 737 Max -lentokoneiden palaamisen matkustajaliikenteeseen lähes kaksi vuotta kestäneen lentokiellon jälkeen.

Konemalli ehti olla maailmanlaajuisessa lentokiellossa maaliskuusta 2019 lähtien. 737 Max -koneilla tapahtui lyhyen ajan sisällä kaksi tuhoisaa onnettomuutta, joissa kuoli yhteensä 346 ihmistä.

Uutistoimisto Bloombergin mukaan 737 Max -koneilla ei kuitenkaan lennetä laajasti vielä kuukausiin, koska lentoyhtiöiden pitää kouluttaa lentäjiään, tarkastaa koneita pitkän lentotauon jäljiltä ja tehdä ilmailuviranomaisen vaatimia muutoksia.

Boeingin arvion mukaan 737 Max -koneiden vaikeudet ovat maksaneet yhtiölle noin 20 miljardia dollaria, kertoo Wall Street Journal. Arvio sisältää muun muassa tuotannon keskeyttämisestä aiheutuneet taloudelliset menetykset. Lentoluvan ansiosta Boeing pystyy aloittamaan uudelleen konetoimitukset asiakkailleen eli lentoyhtiöille.

Omien vastoinkäymistensä ohella Boeing on kärsinyt tänä vuonna myös koronaviruksen aiheuttamasta ankarasta iskusta koko ilmailualalle.

Bloombergin mukaan Euroopan ilmailuviranomainen EASA on valmistautunut luopumaan pian omasta lentokiellostaan. EASA:n johtaja Patrick Ky kertoi lokakuussa pitävänsä 737 Max -koneita tarpeeksi turvallisina palaamaan lentoliikenteeseen vielä tämän vuoden aikana.

STT

