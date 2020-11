Iso-Britannian lähestyvä ero Euroopan unionin jäsenyydestä ja sen vaikutukset tulevaan mietityttävät salonseutulaisia, joilla on kiinteä suhde maahan.

– Brexit oli suuri pettymys, painottaa salolainen Satu Lepänhaara-Smith, joka on naimisissa brittiläisen Adrian Smithin kanssa.

He alkoivat seurustella yli 20 vuotta sitten ja asuivat pitkään kahdessa eri maassa, kunnes Smith sopi työnantajansa Johnson & Johnsonin kanssa asemapaikkansa siirrosta Suomeen neljä vuotta sitten.

– Matkustimme kahden maan väliä, mutta saimme sen toimimaan hyvin: vietimme vuoron perään muutamia viikkoja toisessa ja muutamia toisessa maassa. Lisäksi reissasin itse myynnin ja markkinoinnin kansainvälisenä johtajana eri puolilla Eurooppaa, Smith kertoo.

– Nyt huolestuttaa, miten asiat hoituvat jatkossa. Ensi syksynä minun on brexitin takia haettava uutta lupaa pysyvää Suomessa oleskelua varten.

Kansalaisuutta voisi hakea viiden vuoden vakituisen asumisen jälkeen, mutta Lepänhaara-Smith epäilee, että hänen miehensä olisi mahdotonta selvitä tarvittavasta suomen kielen kokeesta.

Adrian Smith äänesti vuoden 2016 kansanäänestyksessä Britannian EU-eroa vastaan. Samoin tekivät hänen vanhempansa ja kaksi tytärtään, jotka kumpikin ovat muuttaneet Australiaan.

– Nuoret äänestivät EU:n ja tulevaisuuden puolesta, mutta valtaosa vanhemmista ihmisistä äänesti EU-eron puolesta, koska he ajattelivat vain lähitulevaisuutta. Heille annettuja lupauksia ei kuitenkaan ole lunastettu, Smith toteaa.

– Valtio on hukannut neljän viime vuoden aikana EU-eron valmisteluun paljon enemmän rahaa kuin mitä olisi kulunut ilman brexitiä.

Adrian Smith muistaa edelleen sen aamun, jona hän luki Salossa BBC:n uutisotsikot brexit-äänestyksen tuloksesta:

– Olin hyvin järkyttynyt ja surullinen. Äänestystulos oli kauhistus. Ennakkoon oli arveltu, että 52 prosenttia äänestäisi jäämisen ja 48 prosenttia lähtemisen puolesta.

– Mitä tahansa voi tapahtua. Emmehän voineet etukäteen uskoa sitäkään, että Boris Johnsonista tulisi pääministeri, Lepänhaara-Smith muistuttaa.

Pariskunta tapasi toisensa Turussa, kun Smith tuli ensihoitajien opintopäiville esittelemään Smith & Nephew´n terveydenhoitoalan tuotteita. Yhtä osallistujaa tarvittiin malliksi kipsin esittelyyn, ja Lepänhaara-Smith oli tarpeeksi rohkea astuakseen esille ja puhuakseen englantia. Smith pani heti merkille tämän hymyn ja silmät. Lepänhaara-Smith puolestaan vaikuttui tulevan miehensä tummasta äänestä, kauniista englannin kielen lausumisesta ja herrasmiesmäisyydestä.

– Siihen aikaan kävin neljä kertaa vuodessa Suomessa asiakkaiden luona, Smith kertoo.

Satu Lepänhaara-Smith työskenteli kaksi vuotta Britanniassa sairaanhoitajana. Pariskunnan Yorkshiren Beverleystä hankkima talo on nyt vuokrattu ja Smithit aikovat myydä sen päästäkseen eroon koko Britanniasta.

– Työympäristö oli ihana, työtoverit eriomaisia ja palkka hyvä, Lepänhaara-Smith muistelee, mutta ei kaipaa Englannista mitään muuta.

– Päätimme jo siellä asuessani, että asetumme Suomeen sitten, kun pysyvä asuinpaikka valitaan.

Smith sanoo olevansa onnellinen Suomessa. Hän rakastaa erilaisia vuodenaikoja ja tilaa ympärillään, pitää sauvakävelystä, hiihdosta, saunomisesta ja korvapuusteista. Erityisesti mies arvostaa täkäläistä talonrakennustapaa ja tiivisteiden käyttöä:

– Voin istua olohuoneessa sortsit jalassa, vaikka ulkona olisi kymmenen astetta pakkasta!

– Hänestä oli myös mukavaa ja rauhallista Helsingin Stockmannilla jouluostoksilla, vaikka olimme kassajonossa vartin, Lepänhaara-Smith hymähtää.

Suomessa on tilaa hengittää verrattuna lähes 70 miljoonan asukkaan Britanniaan, jossa pinta-alaa on vähän, maanhankinta kallista ja etenkin kaupungeissa ahdasta.

– Suomessa on paremmat mahdollisuudet huolehtia fyysisestä ja psyykkisestä terveydestään, Smith arvioi.

– Täällä ollaan myös täsmällisiä ja asiat hoidetaan niin kuin ne luvataan, Lepänhaara-Smith lisää.

Pariskunnan tulevaisuus on Salossa. Satu Lepänhaara-Smith työskentelee personal trainerina omassa yrityksessään. Adrian Smith aloitti muutama viikko sitten työt halikkolaisen Made by Choice -yrityksen kansainvälisessä markkinoinnissa. Vapaa-aikanaan hän auttaa Salon Palloilijoita markkinoinnissa ja sponsorihankinnassa.

Smith ei ole koronapandemian leviämisen ehkäisemiseksi määrättyjen matkustussuositusten ja karanteenimääräysten takia päässyt näkemään Norfolkin Derehamissa asuvia vanhempiaan sitten viime kevään.

– He ovat käyneet täällä joka vuosi, viihtyneet hyvin ja nauttineet luonnosta.

Smith kaipaa Englannista vanhempiensa lisäksi pubeja, krikettiä ja Yorkshiren vaihtelevia maisemia kukkuloineen ja järvineen.

Suomela-Adamsin perhe muutti Saloon

Salolainen Pirita Suomela muutti brexitin jaloista kesäkuussa Saloon irlantilaissyntyisen miehensä Peter Adamsin, heidän Phoebe -tyttärensä ja lemmikkiensä kanssa. Perheen piti lähteä jo huhtikuussa, mutta koronarajoitteet lykkäsivät muuttoa pari kuukautta.

Suomeen asettumiseen vaikutti oleellisesti Suomelan äitiysloman päättyminen ja tieto siitä, ettei töihinpaluuseen Lontooseen olisi enää sen jälkeen varaa.

Ennen Phoeben syntymää Suomela asui arkipäivät kimppakämpässä Lontoossa ja matkusti viikonlopuiksi kotiin Suffolkin Lowestoftiin. Palkka ei olisi riittänyt työmatkoihin ja päivähoitoon.

– Lastenhoito olisi maksanut 60 prosenttia nettotuloistani, joten minun olisi pitänyt jättäytyä työttömäksi.

– Totesimme, että asumme mieluummin Suomessa, jos olemme työttömiä emmekä tiedä, mitä Briteissä tapahtuu. Tämä on pysyvä ratkaisu. 13-kuinen tyttäremme on ollut kaksi kuukautta päiväkodissa ja sopeutunut erittäin hyvin. Itse sain vastikään työtarjouksen Espoosta ja Peter on kokopäiväisesti maahanmuuttajien kotoutumiskurssilla oppimassa suomea. Se kestää vuoden.

Suomelasta työmatka Espooseen tuntuu sopivalta.

– Ei Lontoossakaan alle tunnissa töihin ehdi.

Hän kehuu Salon kulkuyhteyksiä ja suomalaista työmatkojen verovähennysoikeutta.

– Täällä tuetaan työvoiman liikkuvuutta ja mahdollisuuksia käydä töissä. Briteissä töihin kuljetaan täysin omalla vastuulla. Kaupunkijunalippu voi maksaa 10 000 puntaa vuodessa.

Monen kannattaa ottaa matalapalkkaisempi työ läheltä omaa asuinpaikkaansa kuin kulkea parempipalkkaiseen työhön Lontooseen.

– Käteen jää enemmän rahaa ja aikaa säästyy paljon.

Salossa syntynyt Pirita Suomela ehti olla kymmenen vuotta Englannissa. Sitä ennen hän asui muutamia vuosia Irlannissa, jonne oli lähtenyt vaihto-oppilaana.

– Kun seuraamme Britannian tilannetta, olemme todella helpottuneita, ettemme ole enää siellä. Ystävillämme on ankeaa, koska tilanne on kauhea sekä brexitin että koronan takia.

Brittejä mietityttää lähestyvän EU-eron vaikutus yhteiskuntarauhaan, elinkeinoelämään jatyöntekijöiden oikeuksiin. Suomela totesi alkuvuodesta (SSS 31.1.2020), että brexitin valmistelun vaikutus näkyi Britanniassa ihmisten asenteissa ja käyttäytymisessä: rasistisesta suhtautumista ulkomaalaisiin tuli hyväksyttävää käytöstä. Suomelasta oli vaikea erottaa, mitkä kaikki yhteiskunnan ongelmista johtuvat brexitistä ja mikä on kymmenen vuotta vallassa olleen konservatiivihallituksen vaikutusta.

Tamminen sulkee Lontoossa korvansa brexit-uutisoinnilta

Somerolta Lontooseen 3,5 vuotta sitten muuttanut Timi Tamminen on kyllästynyt keskusteluun brexitistä.

– Sama, vanha väittely on edelleen menossa. Olen alkanut vältellä uutisia, koska brexitistä tulee koko ajan samaa jankutusta ja spekulointia, hän manaa.

Hän viihtyy Lontoossa, mutta ei aio jäädä lopullisesti asumaan Britanniaan. Tuleva asuinpaikka määräytyy maailmatilanteen ja uran etenemisen mukaan. Aiemmin Tamminen suunnitteli muuttavansa Yhdysvaltoihin, mutta nyt houkuttavat Etelä-Eurooppa ja Etelä-Amerikka. Mies mielii aurinkoisempaan asuinpaikkaan.

– Olen oppinut, että netin ansiosta töitä voi tehdä missä vaan, Tamminen sanoo.

Hän aikoo kuitenkin ensin hankkia Britannian kansalaisuuden, joka on mahdollista viiden vuoden asumisen jälkeen.

Musiikkia tekevä ja tuottava Tamminen on brexitin etenemisen seuraamisen sijaan keskittynyt omaan elämäänsä. Parhaillaan on menossa kirjoitusmaraton.

– Se on kuin henkisen tason urheiluperformanssi. Tavoitteena on kirjoittaa sata biisiä vuoden loppuun mennessä. Valmiina on ehkä puolet.

Tamminen sanoo tajunneensa, että aloittelevana musiikintekijänä hän yritti liikaa tuoda esille eri puolia itsestään, jolloin kuulijoiden oli vaikea päästä kiinni hänen tuotantoonsa.

– Nyt annoin itselleni luvan kirjoittaa paljon, ja sitten alan julkaista biisejä pikkuhiljaa. Markkinoin ensin niitä biisejä, joita ihmisten on helpointa omaksua. Sen jälkeen he voivat löytää muunkin tuotantoni, Tamminen suunnittelee.