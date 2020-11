Britannia kielsi Tanskasta saapuvilta maahanpääsyn koronaviruksen minkkimutaatioiden vuoksi

Britannia kielsi lauantaina maahanpääsyn Tanskasta kaikilta muilta kuin brittikansalaisilta, koska Tanskan turkistarhojen minkeiltä on löydetty koronavirusmutaatioita, jotka voivat tarttua myös ihmisiin.

Tanskan kansanterveyslaitos Statens Serum Institut kertoi torstaina, että minkkeihin liittyviä koronaviruksen muunnoksia on todettu maassa yhteensä 214 ihmisellä. Huolta herättänyttä uutta mutatoitunutta virustyyppiä on todettu yli kymmenellä ihmisellä.

Tanskan mukaan kaikki maan 15-17 miljoonaa minkkiä joudutaan lopettamaan virusmutaatioiden vuoksi. Muuntumisen pelätään heikentävän mahdollisen koronarokotteen tehoa.

YK:n alaisen Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan mutaatiota on Tanskan lisäksi löydetty turkistarhoilta ainakin Yhdysvalloista, Italiasta, Hollannista, Espanjasta ja Ruotsista.

Tutkijat ovat rauhoitelleet viruspelkoja toteamalla, että viruksen muuntuminen on tavallista ja usein harmitonta. Minkeistä ihmisiin levinnyt virusmutaatio ei toistaiseksi ole vaikuttanut normaalia koronavirusta vaarallisemmalta.

WHO:n mukaan uutta virusmutaatiota on kuitenkin vielä tutkittava lisää ennen kuin asiasta saadaan täysi varmuus.

STT

