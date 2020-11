Britanniassa kaavaillaan uusien bensa- ja dieselautojen kieltoa kymmenen vuoden päähän

Britannia aikoo kieltää uusien bensa- ja dieselkäyttöisten henkilö- ja pakettiautojen myynnin vuodesta 2030 alkaen. Kielto on osa kymmenen kohdan suunnitelmaa ”vihreään teolliseen vallankumoukseen”, jota pääministeri Boris Johnsonin odotellaan esittelevän tänään.

Pääministeri on korvamerkinnyt 13,4 miljardin euron verran rahaa suunnitelmiinsa, joilla hän toivoo turvaavansa 250 000 työpaikkaa ja edistävänsä Britannian tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Maa aikoo esimerkiksi moninkertaistaa tuulivoiman määrän, lisätä vetytuotantoaan, investoida päästöttömään julkiseen liikenteeseen, tutkia päästöttömiä lentokoneita ja laivoja sekä edistää kävelemisen ja pyöräilyn houkuttelevuutta. Suunnitelmissa on myös kehittää ydinvoimaa ja modulaarisia ydinreaktoreita, mikä todennäköisesti herättää ympäristönsuojelijoiden keskuudessa vastustusta.

Hallituksen pyrkimyksenä on nostaa Britannia maailman johtajaksi hiilidioksidin talteenotossa ja tehdä maan finanssialan keskittymästä Lontoon Citystä vihreän talouselämän keskus. Johnson toivoo myös, että ehdotuksilla voidaan hallituksen moneen otteeseen toistamien lupausten mukaisesti vähentää Britannian alueellista epätasa-arvoa ja vähentää koronaviruspandemian vaikutuksia talouteen.

Listalla muun muassa vetynaapurusto

Uusien bensa- ja dieselautojen kieltämissuunnitelmaa edelsi pääministerin mukaan perusteellinen keskustelu autovalmistajien ja -myyjien kanssa. Tuoreessa suunnitelmassa aiotaan investoida noin 1,45 miljardia euroa sähköautojen latausverkoston laajentamiseen kodeissa ja kaduilla sekä tukea päästöttömien tai vähäpäästöisten ajoneuvojen hankintaa.

Tulevien neljän vuoden aikana noin 560 miljoonaa euroa suunnataan sähköautojen akkujen kehittämiseen ja tuotantoon.

Helmikuussa Johnson sanoi hallituksen aikovan kieltää uudet bensa- ja dieselautot vuoteen 2035 mennessä. Uudessa suunnitelmassa vuoden 2035 määräaika koskee enää vain hybridiautoja.

Lisäksi suunnitteilla on käyttää noin 560 miljoonaa euroa vedyn energiakäytön testaamiseen kodeissa. Hallitus aikoo rakentaa niin kutsutun vetynaapuruston kolmessa vuodessa, vetykylän vuoteen 2025 mennessä ja kymmenientuhansien kotitalouksien vetyä hyödyntävän kaupungin vuosikymmenen loppuun mennessä.

Listalla on myös panna yli miljardi euroa kotien ja julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen.

Ympäristöjärjestö Greenpeace on kehunut hallituksen suunnitelmaa ajoneuvojen osalta. Sen sijaan ydinenergia tai vedyn valmistaminen fossiilisia polttoaineita käyttämällä ei järjestön mielestä edistä päästöttömyystavoitteeseen pääsemistä.

STT

