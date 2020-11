Brittilehti: Matkanjärjestäjä TUI peruu kaikki matkat Suomeen marras-joulukuulta – Visit Rovaniemen johtajan mukaan päätös on ikävä, mutta ei täysi yllätys

Britannian suurin matkanjärjestäjä TUI peruu kaikki suunnitellut lomamatkansa Suomeen marras-joulukuun ajalta, kertoo Independent-lehti. Taustalla ovat koronapandemian aiheuttamat matkustusrajoitukset ja muuttuva taudinkuva.

Peruutukset eivät tulleet Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäiselle täytenä yllätyksenä. Toive vilkkaasta joulukauden matkustamisesta on Kärkkäisen mukaan kuitenkin hiipunut.

– Britit ovat yksi tärkeimmistä asiakkuuksistamme. Heitä saapuu määrällisesti eniten joulumatkailijoiksi. Se, että he jäävät pois ryhmätuotannosta, on tietysti suuri harmi. Olemme osanneet pelätä tätä matkustusrajoitusten ja pandemiatilanteen vuoksi, mutta tietysti kun se nyt tuli konkreettisena uutisena, se tuntuu täällä joulupukin kotikaupungissa isolta menetykseltä joulukauteen, Kärkkäinen kertoo.

Yleensä brittejä saapuu Rovaniemelle Kärkkäisen mukaan joulukuussa 8 000-10 000 matkailijan verran.

– Majoitusvuorokausina tämä tekee noin 22 000 joulukuun aikana. Kyse on siis merkittävästä osiosta. Huomioimisen arvoinen seikka on, että kyseessä on pääsääntöisesti ryhmämatkustamista, joka on joulun ajan tuotannon tapa. TUI on yksi suurimmista ryhmämatkustamisen tarjoajista, Kärkkäinen sanoo.

Katseet käännetty jo talvikauteen

Toiveena tulevaisuudessa siintää Kärkkäisen mukaan joulun jälkeinen matkustuskausi. Tätä ennen pitäisi kuitenkin saada hänen mukaansa selvyys muun muassa matkustusrajoituksiin liittyviin linjauksiin sekä siihen, mitkä ovat Suomeen saapumisen käytännöt.

– Meillä on vielä ikkuna auki talvikauden tuotteistukseen. Toivomme, että tilanne muuttuisi sen verran parempaan suuntaan, että voisimme suunnitella talven muuta matkailua joulun jälkeen, Kärkkäinen kertoo.

Hallitus on kaavaillut Suomeen suuntautuvan matkustamisen helpottamista. Pitkään väännetty lakiesitys on lähetetty tänään lausunnoille.

The National -lehden mukaan TUIn peruutukset koskevat sekä Yhdistyneistä Kuningaskunnista että Irlannista lähteviä matkoja. TUI aikoo aloittaa lehden mukaan matkat Lappiin ensi vuoden talvena.

Matkailijat joutuvat Suomessa joko karanteeniin, joka voi kestää 14 päivää tai menemään koronatestiin 72 tunnin kuluttua saapumisestaan maahan. Monet Lappiin suuntautuvat matkat kestävät vain yhden päivän. Normaaleina aikoina Suomeen tehdään satoja charter-lentoja Britanniasta.

Matkojen peruutuksista kertoi Suomessa Demokraatti-lehti.

Ilmo Ilkka

STT

