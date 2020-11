CNN: Biden ei avaa vielä jatkosuunnitelmiaan, jos Trump julistautuu voittajaksi ennen aikojaan

Yhdysvalloissa demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden ei suostunut vielä spekuloimaan, mitkä hänen suunnitelmansa ovat, jos vaalien tulokset eivät ole selvillä vaalipäivän myöhäisiltaan mennessä. Uutiskanava CNN:n mukaan Biden lupaili kertovansa jatkosuunnitelmistaan, kun hän on valmis.

Demokraattihaastaja puhui toimittajille Delawaren Wilmingtonissa.

– Jos tänään on jotain puhuttavaa, puhun siitä. Jos ei, odotan kunnes äänet on laskettu seuraavana päivänä, hän sanoi.

Häneltä kysyttiin myös, mitkä hänen aikomuksensa ovat, jos hänen kilpakumppaninsa istuva presidentti Donald Trump julistautuu ennen aikojaan vaalien voittajaksi.

Bidenin mielestä hänellä ei ole velvollisuutta vastata, mutta kaikki riippuu siitä mitä Trump sanoo ja miten.

– Presidentti ei voi päättää, mitkä äänet lasketaan tai ei lasketa. Ja, niin kuin tiedätte, äänestäjät päättävät kuka on presidentti, Biden sanoi.

– Mitä tahansa hän tekeekään tai sanookaan, äänet tullaan laskemaan.

Biden sanoi myös olevansa ”taikauskoinen” vaalien tuloksen ennustamiseen liittyen. Hän kertoi kuitenkin olevansa toiveikas ja ilmaisi luottamustaan äänestäneiden määrään merkittävissä ihmisryhmissä ja avainosavaltioissa.

Biden arvioi tilanteen olevan hyvin epäselvä. Häntä ihmetytti se, että tavallisesti republikaaneille menevät osavaltiot, kuten Texas, saattavat olla yllättäen vapaata riistaa näissä vaaleissa.

https://edition.cnn.com/politics/live-news/election-results-and-news-11-03-20/h_cb815686e345bfc1dee895a662503bfa

STT