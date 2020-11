CNN ennustaa demokraattien Joe Bidenin vievän tärkeän voiton Michiganissa

Yhdysvalloissa demokraattien presidenttiehdokkaan Joe Bidenin arvioidaan vievän voiton Michiganin osavaltiossa, ennustaa uutiskanava CNN.

Presidenttikisa on ollut tiukka Michiganissa ja kyseessä on tärkeä vaa’ankieliosavaltio. Osavaltiossa on tarjolla yhteensä 16 valitsijaa. Voittoon valitsijoita tarvitaan yhteensä 270.

CNN:n vaaliseurannan perusteella Bidenilla olisi Michiganin jälkeen kasassa 253 valitsijaa ja Trumpilla 213.

Edellisissä vaaleissa vuonna 2016 istuva presidentti Donald Trump voitti Michiganissa.

https://edition.cnn.com/politics/live-news/election-results-and-news-11-04-20/h_a81855775d03c8891ec256a4b4627a5d

STT