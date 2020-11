Washington Post: Joe Biden valitsi Valkoisen talon kansliapäälliköksi kokeneen neuvonantajansa

Yhdysvalloissa presidentiksi nouseva Joe Biden on valinnut kansliapäällikökseen Ronald Klainin, kertoo Washington Post.

Kansliapäällikkö on Valkoisen talon korkea-arvoisin työntekijä. Klainin nimitys ei ole yllätys, sillä hänellä on pitkä tausta demokraattisessa puoleessa. Klain, 59, on toiminut sekä puolueen presidenttien että varapresidenttien neuvonantajana, ja on työskennellyt Bidenin kanssa tämän toimiessa varapresidenttinä.

Bidenin odotetaan kertovan muista hallintonsa korkeista nimityksistä loppuviikosta. Ministerinimityksistä hänen odotetaan kertovan vasta joulukuun alussa, CNN kertoo.

Bidenin demokraattien esivaalissa haastanut Bernie Sanders on jo ilmoittanut olevansa kiinnostunut työministerin pestistä.

https://www.washingtonpost.com/politics/klain-biden-white-house/2020/11/11/3c64069a-21d3-11eb-a688-5298ad5d580a_story.html

Sanna Raita-aho

STT

Kuvat: