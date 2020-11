CNN: Ovensuukyselyiden mukaan äänestäjät luottavat ääntenlaskentaan – noin kolme neljäsosaa oli sitä mieltä, että ehdokkaan näkemys tärkeistä vaaliteemoista on tärkeämpi kuin tämän henkilökohtaiset luonteenpiirteet

Yhdysvalloissa äänestäjät ovat luottavaisia sen suhteen, että presidentinvaaleissa annetut äänet lasketaan tarkasti, kertoo uutiskanava CNN. Varhaisten ovensuukyselyiden mukaan lähes yhdeksän kymmenestä vastaajasta on tätä mieltä.

Yli 90 prosenttia kertoi päättäneensä oman ehdokkaansa ennen viime viikkoa.

Uutiskanavan mukaan istuvan presidentin Donald Trumpin kannattajat äänestävät ovensuukyselyiden mukaan pääosin oman ehdokkaansa puolesta, eivät tämän haastajaa vastaan. Noin neljä viidestä arvioi äänestävänsä edellä mainitusti.

Trumpin demokraattihaastajaa Joe Bidenia kannattavien äänestäjien leirissä noin kolmasosa kertoi sen sijaan äänestävänsä Trumpia vastaan.

Noin kolme neljäsosaa oli sitä mieltä, että ehdokkaan näkemys tärkeistä vaaliteemoista on tärkeämpi kuin tämän henkilökohtaiset luonteenpiirteet. Alle neljäsosa painotti ehdokkaan henkilökohtaisia piirteitä.

Arviot talouden tilasta jakavat äänestäjiä

Jopa 62 prosenttia oli sitä mieltä, että talous on tärkein kysymys presidentinvaaleissa. Tästä huolimatta Yhdysvaltain talouden tila jakoi CNN:n mukaan äänestäjiä. Näkemykset siitä, onko talouden tila hyvä vai huono jakautuivat jotakuinkin tasan.

Äänestäjistä noin 40 prosenttia kertoi kokevansa, että heillä menee paremmin kuin neljä vuotta sitten. Aiempaa huonommassa taloudellisessa tilassa koki puolestaan olevansa noin kaksi kymmenestä.

Yli puolet arvioi koronapandemian aiheuttaneen heille taloudellisia vastoinkäymisiä.

CNN:n mukaan suurin osa äänestäjistä oli sitä mieltä, että Yhdysvaltain pyrkimykset saada koronavirus kuriin ovat sujuneet huonosti. Lähes 70 prosenttia koki, että kasvomaskin käyttö on enemmänkin velvollisuus yleisen terveyden vuoksi kuin henkilökohtainen valinta.

Koronavirusnäkemyksiin vaikutti kuitenkin selvästi se, kumpaa ehdokasta vastaaja kannatti. Trumpin kannattajat mainitsivat herkemmin, että talous olisi heidän mielestään tärkein osa-alue. Koronaviruksen tärkeyttä painotti vain noin viisi prosenttia Trumpin kannattajista.

Bidenin kannattajien riveissä sen sijaan koronaviruksen tärkeyttä painotti noin kolmasosa ja taloutta noin 10 prosenttia.

Trumpin kannattajista noin 70 prosenttia oli sitä mieltä, että talouden jälleenrakentaminen on tärkeämpää kuin koronatartuntojen leviämisen kuriin saaminen. Bidenin kannattajat olivat lähes päinvastaista mieltä, kun noin 80 prosenttia painotti koronavirustoimien tärkeyttä talouden elvyttämisen ylitse.

https://edition.cnn.com/politics/live-news/election-results-and-news-11-03-20/h_4dca6324d05646e0078e44262a870054

https://edition.cnn.com/2020/11/03/politics/exit-polls-2020/index.html

Arttu Mäkelä

STT

Kuvat: