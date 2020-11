Demokraateille paha takaisku senaattivaaleissa: republikaanit voittoon Iowassa

Istuva republikaanisenaattori Joni Ernst on voittanut tärkeän senaattivaalin Iowan osavaltiossa. Ernstin demokraattihaastaja Theresa Greenfield on tunnustanut tappionsa.

Enst ja Greenfield olivat olleet gallupeissa käytännössä tasoissa.

Greenfieldin tappio on paha kolaus demokraattien haaveille napata senaatti hallintaansa, sillä Iowa oli yksi puolueen parhaista tilaisuuksista kukistaa istuva republikaanisenaattori. Demokraattien pitäisi ryövätä republikaaneilta vähintään neljä paikkaa senaatissa saadakseen sinne enemmistön.

