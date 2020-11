Donald Trump – poikkeuksellista reittiä poikkeukselliseksi presidentiksi

Donald Trump on monella tapaa ainutlaatuinen Yhdysvaltain presidentti. Vaikka unohtaisi hänen räväkän ja mielipiteitä jakavan tyylinsä, on jo se poikkeuksellista, ettei häntä ollut ennen presidenttikautta valittu yhteenkään julkiseen virkaan.

Queensissä New Yorkissa 14. kesäkuuta 1946 syntynyt Trump on paljasjalkainen newyorkilainen. Hänen isänsä Fred Trump oli kiinteistömoguli, mikä määritti myös nuoren Donaldin uravalinnan. Trump nousi isänsä kiinteistöyrityksen johtoon vuonna 1971 ja loi mainetta kunnianhimoisilla kiinteistöprojekteilla Manhattanilla.

Trumpin ehkä keskeisin taito on ollut itsensä brändääminen, tuotteistaminen ja mielikuvien luominen. Hän oli jo 1980-luvulla tunnettu hahmo New Yorkissa, ja hänen valtakunnallinen maineensa kasvoi vuonna 1987, kun Tony Schwartzin haamukirjoittama teos Art of the Deal oli suuri myyntimenestys. Kirja maalasi Trumpista kuvan menestyvänä liikemiehenä, jonka bisnesvainu inspiroi amerikkalaisia.

Diili teki Trumpista superjulkkiksen

Trumpin bisnesimperiumi koki ylä- ja alamäkiä, ja liiketoimia sävyttivät konkurssit ja muhkeat velat. Esimerkiksi hänen kasinosijoituksensa Atlantic Cityssä olivat tappiollisia.

Trump iski kuitenkin uuteen kultasuoneen vuonna 2004, kun hänen ympärilleen rakennettu tosi-tv-ohjelma The Apprentice (suom. Diili) alkoi pyöriä televisiossa. Ohjelma oli suuri menestys ja teki Trumpista tunnetun ympäri maailman.

Poliittisesti Trump oli pitkään melko epäselvä hahmo. Hän on kotoisin vahvasti liberaalista New Yorkista, esitti vuosien varrella monia arvoliberaaleja näkemyksiä ja vaihteli puoluekantaansa tiuhaan.

Trump pyöritteli julkisuudessa mahdollista presidenttiehdokkuutta useasti vuosien varrella. Hän alkoi ajautua vahvemmin kohti politiikkaa 2010-luvun taitteessa, kun hän oli yksi johtavista hahmoista presidentti Barack Obaman syntyperää kyseenalaistaneessa salaliittoteorialiikehdinnässä. Samoihin aikoihin alkoi myös hänen aktiivinen ja omaperäinen sosiaalisen median käyttönsä, jota voidaan pitää yhtenä kulmakivenä hänen presidentiksi nousemiselleen.

Eliittejä vastaan

Kun Trump ilmoitti vuonna 2015 lähtevänsä presidenttikisaan, hän oli republikaanipuolueessakin ulkopuolinen, jota karsastettiin. Trump onnistui kuitenkin valjastamaan poliittiset virtaukset hyödykseen ja vetoamaan republikaaniäänestäjiin Amerikka ensin -retoriikallaan.

Hän kukisti esivaaleissa puolue-eliitin suosikit ja nousi sitten takamatkalta niukkaan voittoon demokraattiehdokas Hillary Clintonista varsinaisissa vaaleissa. Luksuselämää viettävän miljardöörin asemastaan huolimatta Trump onnistui brändäämään itsensä tavallisen kansan puolustajaksi Washingtonin eliittiä vastaan.

Moni odotti, että Trump pehmentäisi aiempaa tyyliään noustuaan presidentiksi, mutta hänen normeja rikkova käytöksensä niin Twitterissä kuin julkisissa esiintymisissä on pysynyt ennallaan.

Samalla julkinen kritiikki Trumpia kohtaan republikaanien keskuudessa on hiljentynyt lähes täysin, ja puolueesta on ainakin näennäisesti tullut hänelle uskollinen.

Lapset seuraavat jalanjäljissä

Trump on ollut naimisissa kolme kertaa. Hänellä on viisi lasta, joista yksi nykyisen puolisonsa, slovenialaisen Melania Trumpin kanssa.

Trumpin suvussa alkaa olla dynastian piirteitä, sillä presidentin vanhin tytär Ivanka Trump ja tämän puoliso Jared Kushner kuuluvat hänen keskeisiin neuvonantajiinsa. Vanhin poika Donald Trump jr puolestaan on ollut isänsä näkyvimpiä puolestapuhujia julkisuudessa. Sekä Ivanka Trumpin että Trump Juniorin arvellaan tähtäävän tulevaisuudessa poliittisiin virkoihin.

Lähteenä mm. Britannica.com ja CNN.

Britannica.com

Anssi Rulamo

STT

Kuvat: