Donald Trumpin hallinto lyö kapuloita vallanvaihdon rattaisiin – Upin Aaltolan mukaan republikaanipuolue on ikään kuin Trumpin panttivankina

Yhdysvalloissa presidentin vallan siirtymästä näyttää tulevan tavanomaista rajumpi, arvioi Ulkopoliittisen instituutin (Upi) johtaja Mika Aaltola.

Presidentti Donald Trumpin hallinto on kieltäytynyt vallanvaihtoon yleensä kuuluvista askelista, sillä se ei katso vaalituloksen vielä olevan selvä. Presidentiksi nousevalle Joe Bidenille ei ole välitetty esimerkiksi presidentille tarkoitettuja päivittäisiä raportteja, joihin koostetaan muun muassa hallinnon tuoreimmat tiedustelutiedot.

Vallan transitioon eli siirtymään on liittynyt käytäntöjä, joiden tarkoituksena on ollut taata vallan siirtyminen uudelle presidentille sujuvasti ja yhteistyössä.

– Iso asia on nyt, miltä tulee näyttämään se, kun Biden astuu tavallaan hyvin jyrkästi valtaan, Aaltola sanoo STT:lle.

Vallan saumattoman siirtymisen mahdottomuus ehkä kuvastaa Aaltolan mukaan polarisoitunutta aikaa Yhdysvalloissa.

– Nämä saumat amerikkalaisessa yhteiskunnassa ovat korostuneessa roolissa ja ne ovat korkeita. Tässä ehkä nyt nähdään seurausta siitä.

Tilanne saattaa Aaltolan mukaan johtua osittain myös Georgiassa tammikuussa käytävistä senaatin täytevaaleista.

– Voi olla, että Trumpin ja republikaanipuolueen intressit ovat saada niistä hyvät tulokset korostamalla tätä vastakkainasettelua, joka pitää Trumpin äänestäjät valppaina.

”Republikaanipuolueesta tullut uusnationalistisempi”

Yhdysvalloissa on Aaltolan mukaan erityinen toimisto, jonka tehtävänä on taata saumaton vallan siirtyminen. Nyt Trump on kuitenkin antanut määräyksen, että yhteistyötä ei tehdä.

– Se on tietysti tavatonta. Mutta kyllä instituutiot vieläkin pelaavat siinä mielessä, että valta tulee siirtymään, jos ei Trump sitten halua ravistella oikein kunnolla järjestelmää. Luulen kuitenkin, ettei republikaaneilla ole tähän intressejä.

Republikaanit tarvitsevat Trumpia nyt siihen, että Georgiassa jaossa olevat kaksi senaattorin paikkaa saadaan plakkariin.

– Tätä kautta puolue on tavallaan Trumpin panttivankina, mutta puolue on myös muuttunut. Siitä on tullut yhä uusnationalistisempi, Aaltola sanoo.

Biden ei ole saanut apua ulkoministeriöltä

Yhdysvalloissa ulkoministeriö ei ole välittänyt eteenpäin viestejä, joita valtionjohtajat ovat jättäneet Bidenille, kertovat muun muassa CNN ja Washington Post.

Ulkoministeriö on perinteisesti avustanut tulevaa presidenttiä yhteydenpidossa tarjoamalla muun muassa tulkkausapua, mutta Trumpin hallinto on estänyt Bidenin henkilökunnalta mahdollisuuden käyttää ulkoministeriön resursseja.

Kansliapäällikökseen Biden on valinnut 59-vuotiaan Ronald Klainin. Hän on toiminut sekä puolueen presidenttien että varapresidenttien neuvonantajana, ja työskennellyt Bidenin kanssa tämän toimiessa varapresidenttinä.

https://edition.cnn.com/2020/11/11/politics/state-department-biden-messages/index.html

https://www.washingtonpost.com/national-security/state-department-ignores-biden/2020/11/11/d206832c-2439-11eb-8672-c281c7a2c96e_story.html

Eeva Nikkilä-Kiipula, Maiju Ylipiessa

STT

Kuvat: