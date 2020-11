Dresdenin linnan aarrekammion ryöstöstä epäiltyjä otettiin kiinni, valtava poliisioperaatio sotki Berliinin liikennettä

Saksan poliisi on ottanut kiinni kolme ihmistä epäiltyinä osallisuudesta viime vuonna tapahtuneeseen Dresdenin museoryöstöön. Varkaat veivät Dresdenin linnan Vihreä holvi -aarrekammiosta useita mittaamattoman arvokkaita 1700-luvun jalokiviesineitä.

Poliisi on myös tehnyt etsintöjä 18 kohteeseen Berliinissä. Mukana suuroperaatiossa oli 1 600 poliisia koko maasta, ja se aiheutti pääkaupungissa mittavia liikenneruuhkia.

Varkaat tunkeutuivat aarrekammioon aikaisin aamulla viime vuoden marraskuussa ja veivät mukanaan muun muassa miekan, jonka kahvaan on upotettu yhdeksän suurta ja 770 pienempää timanttia, sekä korun, jossa on kuuluisa 49 karaatin Dresdenin valkoinen timantti.

Valvontakameroiden tallenteissa näkyi, miten yksi varkaista murtautui vitriineihin kirveellä. Viranomaiset ovat tarjonneet puolen miljoonan euron palkkiota tiedoista, jotka johtavat tekijöiden kiinnisaamiseen.

Vihreän holvin rakennutti Saksin vaaliruhtinas August Väkevä 1700-luvulla. Museon johtaja Marion Ackermann sanoi, että holvista vietyjen ainutlaatuisten esineiden arvoa on mahdoton arvioida.

Poliisi ei kertonut kiinni otetuista muuta, kuin että he ovat Saksan kansalaisia. Bild-lehden mukaan ainakin yksi kuuluu Libanonista alkujaan olevaan Remmon perheeseen, joka tunnetaan yhteyksistään järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

