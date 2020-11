Eduskuntatalon pylväisiin kiivenneille mielenosoittajille sakot

Helsingin käräjäoikeus on tuominnut sakkoihin kahdeksan ympäristöaktivistia, jotka kiipesivät Eduskuntatalon pylväisiin. Mielenosoitus tapahtui viime vuoden maaliskuussa.

Tuomio tuli julkisrauhan rikkomisesta.

Ympäristöjärjestö Greenpeacen mukaan mielenosoituksella vaadittiin päättäjiltä tekoja ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi.

– Teko on ollut selkeän suunnitelmallinen ja vastaajien nimenomaisena tarkoituksena on ollut saada teollaan huomiota, arvioi käräjäoikeus.

Oikeus langetti kaikille kahdeksalle tuomitulle 30 päiväsakkoa. Koska päiväsakko mitoitetaan tulojen mukaan, maksettavat sakkosummat vaihtelevat 180 euron ja 1 260 euron välillä.

Lisäksi Föreningen Greenpeace Norden -järjestön viestintä- ja kiipeilyvälineet tuomittiin rikoksentekovälineinä menetettäväksi valtiolle.

Käräjäoikeus toteaa, että mielenosoittajien toiminta ei vaurioittanut Eduskuntatalon rakenteita. Lisäksi Eduskuntatalo on varsin tyypillinen mielenosoituspaikka. Pylväisiin kiipeäminen haittasi kuitenkin merkittävästi eduskunnan henkilöstön normaalia toimintaa.

Oikeudessa todistajana kuultu eduskunnan turvallisuusvalvoja kertoi, että Eduskuntatalon pääovet olivat olleet pois käytöstä mielenosoittajien toiminnan vuoksi. Eduskunnan henkilöstölle oli lähetetty tiedote, jossa suositeltiin, että pääovista ei saanut kulkea. Kielto oli kestänyt useita tunteja.

Mielenosoittajat käyttivät nousussa apunaan tikapuita, köysiä ja valjaita sekä kiinnittivät pylväisiin lakanan. He jäivät pylväisiin muutamiksi tunneiksi eivätkä tulleet alas poliisin käskyistä huolimatta.

Poliisi kertoi tapahtuneen jälkeen, että sille oli ilmoitettu Helsingin Rautatientorilta lähtevästä mielenosoituksesta, mutta Eduskuntataloa ei ollut ilmoitettu määränpääksi. Kaikkiaan mielenilmaukseen osallistui poliisin arvion mukaan noin 250 ihmistä.

Tuomiosta on mahdollista valittaa hovioikeuteen.

Elina Korkee

STT

