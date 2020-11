Egeanmeren maanjäristyksessä lähes 1 000 loukkaantunutta, pelastustyöt jatkuvat

Egeanmeren maanjäristyksen uhriluku on noussut Turkissa 79:ään, kertoo turkkilaismedia CNN Türk.

Maanjäristyksessä on loukkaantunut yli 960 ihmistä.

Pelastustyöt perjantain maanjäristyksen jäljiltä jatkuvat nyt neljättä päivää. CNN Türkin mukaan raunioista on löydetty vielä elossa olevia ihmisiä, muun muassa 3-vuotias tyttö.

Lähes 6 000 pelastustyöntekijää teki viikonloppuna yötä päivää töitä, kun mahdollisia eloonjääneitä etsittiin Izmirissä sortuneista rakennuksista. Yhteensä sadat rakennukset vaurioituivat, mutta suurimmassa osassa vauriot ovat pienehköjä.

Maanjäristys tuntui myös Kreikassa. Kreikka on ilmoittanut kahdesta kuolleesta.

STT

