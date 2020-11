Egeanmeren rannikon maanjäristyksen jäljiltä löydetty lisää surmansa saaneita

Egeanmeren rannikon perjantaisen maanjäristyksen takia surmansa saaneiden määrä on jälleen noussut. Turkissa on nyt löydetty yhteensä 49 ihmistä kuolleena maanjäristyksen jäljiltä, ja etsinnät jatkuvat yhä. Järistyksessä loukkaantui Turkissa viranomaisten mukaan lähes 900 ihmistä, ja yli 200 ihmistä on sairaalassa.

Lähes 6 000 pelastustyöntekijää on tehnyt yötä päivää töitä perjantaista lähtien uhrien auttamiseksi.

Kreikka oli puolestaan lauantai-iltaan mennessä ilmoittanut kahdesta kuolonuhrista. Kuolonuhrit olivat teini-ikäisiä, jotka olivat matkalla kotiin koulusta, kun järistyksen aiheuttama mini-tsunami iski Samoksen saarelle.

Maanjäristystä on seurannut lukuisia jälkijäristyksiä.

STT

