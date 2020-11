Egyptin muumiohautalöytö sisältää yli sata sinetöityä sarkofagia

Egyptin suuri muumiohautalöytö sisältää yli sata avaamatonta sarkofagia eli muumioiden hautasäiliötä.

Sarkofagien arvioidaan ajallisesti olevan peräisin muinaisen Egyptin myöhäiskaudelta ja sitä seuranneelta Ptolemaiosten valtakaudelta. Puisiin, sinetöityihin arkkuihin on haudattu korkea-arvoisia virkamiehiä.

Arkut löydettiin hautakammioista, jotka sijaitsevat 12 metriä maan alla. Löytöpaikka sijaitsee pyramideistaan tunnetulla Sakkaran alueella Kairon eteläpuolella. Sakkaran alue on YK:n kulttuurijärjestön Unescon maailmanperintökohde.

Tiedot tulivat tänään ilmi julkistustilaisuudessa, jossa tutkijat kertoivat yksityiskohtia arkeologisesti merkittäväksi arvioidusta löydöstä. Arkeologit myös avasivat tilaisuudessa yhden arkuista, josta paljastui käärinliinoihin kiedottu muumio. Käärinliinat oli koristeltu kirkkaanvärisillä hieroglyfeillä.

– Sakkaralla on vielä paljastettavaa. Se on aarre, kommentoi löytöä Egyptin muinaismuistoista ja turismista vastaava ministeri Khaled al-Anany.

Ministerin mukaan kaivaukset jatkuvat yhä. Sarkofagien lisäksi haudoista on löydetty yli neljäkymmentä muinaisten jumalien patsasta ja kuolinnaamioita.

STT

Kuvat: