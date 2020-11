Ei ne huonolle huuda – Bojan Sarcevic on pelannut enemmän vierasotteluita Salohallissa kuin kukaan muu liigapelaaja

Vilppaan pitkään rakennetun nousun symbolinen lähtölaukaus ammuttiin Salohallissa viisi vuotta ja yksi päivä sitten, 6.11. 2015. Tuolloin Mikko Tupamäen valmentama Vilpas nousi Karhubasketia vastaan 95–94-kotivoittoon, vaikka oli häviöllä ottelua 12 pisteellä kolme minuuttia ennen loppua.

Tuon ottelun jälkeen Salohalli on ollut Korisliigan vaikeimmin valloitettava linnake. Vilpas on pelannut viimeisten viiden vuoden aikana Salohallissa 118 ottelua, joista se on voittanut 104. Voittoprosentti on käsittämätön 88.

Kun kotivoittoprosentti on tuota luokkaa, se tarkoittaa väistämättä sitä, että Korisliigassa pelaa tällä hetkellä lukuisia seuroja, pelaajia ja valmentajia, jotka eivät ole voittaneet aikoihin Salohallissa.

Yksi heistä heitti viiden vuoden takaisessa kulminaatio-ottelussa viimeisen sekunnin voittoheiton ohi. Tänään sama mies palaa taas tuttuun ja ikävään halliin, josta hän on poistunut viime vuodet lähes poikkeuksetta häviäjänä.

Miehen nimi on Bojan Sarcevic, illan ottelu on hänelle jo 30:s Salohallissa vierasjoukkueen paidassa – se on enemmän kuin kellään muulla liigapelaajalla.

32-vuotias Sarcevic tuli Suomeen ja Uuteenkaupunkiin Bosnia-Hertsegovinasta kesällä 2005. Siitä lähtien hän on yksi Korisliigan parhaista takamiehistä.

Ensin viisi kautta Korihaissa, sitten kaksi kautta KTP:ssä ja syksystä 2013 lähtien Kauhajoella. Kasassa on jo 651 liigaottelua ja plakkarissa runkosarjan syöttötilaston kärkisija.

Sarcevic on koripallopiireissä erittäin arvostettu, mutta suurelle yleisölle ehkä tuntematon. Syytkin ovat selvät.

Sarcevic ei pullistele parketilla tai Instagramissa. Median edessä hän on suorastaan ujo. Sarcevic ei myöskään ole hankkinut edustusoikeutta Susijengiin ja hän on pelannut koko uransa pääkaupunkikeskeisten valtamedioiden tutkan ulkopuolella.

Liigauransa ensimmäiset vuodet Sarcevic viihtyi Salohallissa hyvin. Ensimmäisistä 12 vierailusta tuli 10 voittoa.

Useimmiten Sarcevic oli joukkueensa parhaita pelaajia. Ensimmäisillä Karhu-kausillakin Salohallissa kulki komeasti, kunnes marraskuussa 2015 kaikki muuttui.

Vilppaan noustua 12 pisteen takaa 95–94-johtoon Doug Wigginsin kolmosella, silloinen Karhubasketin ja nykyinen Vilppaan päävalmentaja Sami Toiviainen halusi viimeisessä hyökkäyksessä pallon Sarcevicin käteen. Sarcevic otti Wigginsin edestä hyppyheiton, joka jämähti jumiin korirenkaan ja -levyn väliin. Summeri soi.

Jos Vilppaasta tehtäisiin kokoillan Hollywood-elokuva, tässä vaiheessa taustalla lähtisi soimaan imelä tsemppirock ja kamera zoomaisi hetken ilmeetöntä Sarcevicia.

Sarcevic on vieraillut viimeisten viiden vuoden aikana Karhubasketin kanssa Salohallissa 17 kertaa. Vain kerran joukkue on poistunut voittajana – toki tuo voitto oli makein mahdollinen: 3. finaali toukokuussa 2018.

Nämä 17 ottelua Sarcevic on pelannut 9,6 pisteen ja 5,9 syötön keskiarvoilla, jotka ovat jonkun verran alle hänen keskiarvojen. Kolmosprosentti 27,4 on jo selvästi alle miehen normitason.

Sarcevic on median edessä ujo, mutta parketilla balkanilaisveri kuohahtaa herkästi. Siksi hänestä onkin tullut Salohallin yleisön, erityisesti Vilpas Ultrasin, suosikkigrillattava.

Muutaman kerran salolaisyleisö onkin saanut Sarcevicin raiteiltaan. Mutta kuten hyvin tiedämme, ei kukaan huonolle jaksaisi kauaa huudella.

Tasapuolisuuden nimissä on muistutettava, etteivät ne Vilppaankaan reissut Kauhajoelle ole olleet kovin hedelmällisiä. Itse asiassa Vilppaan edellisestä voitosta Kauhajoella on kauemmin kuin Karhubasketin edellisestä voitosta Salohallissa.

Modernissa liigaklassikossa Vilpas–Karhubasket kotikenttä onkin ollut harvinaisen kestävä. Viimeisten viiden vuoden aikana joukkueet ovat kohdanneet 32 kertaa ja kumpikin joukkue on pystynyt vain yhteen vierasvoittoon: Karhu toukokuussa 2018 ja Vilpas maaliskuussa 2017.

Olisiko tänään muutoksen aika? Riippuu Bojanista.

Bojan Sarcevic Salohallissa

Sarcevic on pelannut Salohallissa 29 liigaottelua vierasjoukkueen paidassa. Se on Timo Heinosen kanssa eniten kaikista pelaajista.

Sarcevicin joukkueet (Korihait, KTP, Karhubasket) ovat voittaneet 11 ja hävinneet 18 ottelua.

Edellisistä 17 ottelusta Sarcevicin Karhubasket on voittanut vain yhden.

Sarcevicin liigauran keskiarvot: 651 ottelua, 29 minuuttia, 10,1 pistettä/4,1 syöttöä. Kolmosprosentti 32,7.

Vilpas–Karhubasket lauantaina Salohallissa kello 17

Lähtökohdat:

Käsi kädessä liigahuipulle noussut kaksikko on aloittanut koronakauden ailahtelevasti. Mikael Laihosen loppukaudeksi menettänyt Karhubasket on voittanut kolmesti kotona ja hävinnyt kolmesti vieraissa. Vilpas on parantanut peliään viimeisen reilun viikon aikana: nyt alla on kolme voittoa. Karhu ei ole ollut vielä lähelläkään parastaan.

Seuraa häntä: Tyler Cheese

Ensimmäinen ottelu, jossa Cheeselta voi ja pitää odottaa näyttöjä. Kaarella ei ole varaa uinua kummassakaan päässä kenttää.

Kokoonpanot:

Vilpas: Tyler Cheese, Myles Stephens, Mikko Koivisto, Juho Nenonen, Perttu Blomgren, Ladarien Griffin, Aatu Kivimäki, Elias Eerikinharju, Jeremiah Wood. Poissa: Riku Laine, Teemu Rannikko.

Karhubasket: Collin Malcolm, Daniel Utomi, Thomas Vehmanen, Antti Niskanen, Bojan Sarcevic, Okko Järvi, Eero Innamaa, TJ Holyfield, Brandon Spearman, Kalle Peltonen. Poissa: Mikael Laihonen.

Tulosennuste: 86–88.