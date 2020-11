EK valitsee hallitukselleen uuden puheenjohtajan, tehtävään nousemassa Fiskarsin entinen toimitusjohtaja

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) hallituksen uusi puheenjohtaja valitaan tänään edustajiston syyskokouksessa. Tehtävään on nousemassa Fiskarsin entinen toimitusjohtaja Jaana Tuominen, jota EK:n vaalivaliokunta on esittänyt.

EK:n hallituksen nykyinen puheenjohtaja on Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmark.

Tuominen on koulutukseltaan kemian diplomi-insinööri. Hän toimi Fiskarsin toimitusjohtajana vuosina 2017-2020. Sitä ennen hän oli Pauligin konsernijohtaja.

Tällä hetkellä Tuominen on Finnairin hallituksen jäsen. EK:n vaalivaliokunnan mukaan hänellä on vahva ja monipuolinen liikkeenjohdon kokemus globaalissa toimintaympäristössä toimivista perhe- ja pörssiyrityksistä. Hänellä on myös mittava kokemus kotimarkkinoista ja monista suomalaisille merkityksellisistä brändeistä.

