EK:n ilmastoasiantuntija: Bidenin ilmastopolitiikka olisi peilikuva Trumpin kaudesta – merkittävä vaikutus Suomelle ja suomalaisyrityksille

Yhdysvaltain demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden toisi täyskäännöksen maansa ilmastopolitiikkaan, jos hänet valittaisiin presidentiksi. Sillä olisi merkittävä vaikutus Suomelle ja suomalaisyrityksille, arvioi Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) ilmastoasiantuntija Matti Kahra.

– Yhdysvallat on kansainvälisen ilmastopolitiikan suurvaikuttaja ja Suomen kolmanneksi suurin vientimaa Saksan ja Ruotsin jälkeen. Bidenin mittava ilmastoelvytysohjelma voi luoda kysyntää myös suomalaisyritysten ilmastoratkaisuille, Kahra sanoo tiedotteessa.

Biden on luvannut tehdä Yhdysvalloista hiilineutraalin talouden vuoteen 2050 mennessä. Presidenttinä hän aikoisi ensi töikseen liittää Yhdysvallat uudestaan Pariisin ilmastosopimukseen.

Yhdysvallat irtautui ilmastosopimuksesta keskiviikkona. Istuvan presidentin republikaanien Donald Trumpin hallinto päätti asiasta vuosi sitten.

Kahran mukaan Yhdysvaltain paluu Pariisin sopimukseen lisäisi todennäköisyyttä, että sopimuksen markkinamekanismeihin liittyvät säännöt saataisiin neuvoteltua loppuun piakkoin.

– On myös selvää, että kisa puhtaan teknologian globaalista johtajuudesta kiristyisi Yhdysvaltojen, Kiinan ja Euroopan välillä. Tämä loisi sekä valtavan kysynnän ja mahdollisuuksia, mutta korostaisi myös suomalaisyritysten osalta selkeiden ja reilujen pelisääntöjen sekä toimivan kauppapolitiikan merkitystä.

Biden on ilmoittanut tavoitteekseen nostaa Yhdysvaltojen ilmastotoimet ja kansainvälisen ilmastodiplomatian uudelle tasolle. Kahran mukaan hän on kertonut järjestävänsä maailman suurimpien talouksien yhteisen huippukokouksen, jonka tarkoituksena olisi kirittää ilmastopolitiikan kunnianhimoa ylöspäin.

