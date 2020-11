Emilie Gardberg siirtyy Lontoon-instituutista Sibelius-Akatemian johtoon

Salon Vartsalassa päämajaileva Emilie Gardberg aloittaa Taideyliopiston Sibelius-Akatemian dekaanin työt ensi vuoden alusta alkaen. Gardberg siirtyy uusiin tehtäviin Suomen Lontoon-instituutin johtajan töistä.

– Ensi viikolla muutan kotiin Saloon. Emme aio luopua Vartsalan kodistamme, me kutsumme sitä omaksi paratiisiksemme, Lontoosta tavoitettu Gardberg kertoo Salon Seudun Sanomille.

Gardbergin lähivuodet ovat olleet vauhdikkaita, sillä nelivuotinen pesti Lontoossa alkoi vasta kaksi ja puoli vuotta sitten. Takaisin Suomeen Gardbergin tuo yhteydenotto ja vihje hakea dekaanin paikkaa Suomen arvostetuimmasta taideyliopistoista.

– Taas tuli sellainen mahdollisuus, mikä on pakko ottaa. Minulla on vahva johtamistausta musiikin saralla, Gardberg sanoo.

Emilie Gardberg on valmistunut musiikkipedagokiksi Turun amk:n Taideakatemiasta ja taiteiden maisteriksi Columbian yliopistosta New Yorkista. Gardberg on työskennellyt muun muassa Turun musiikkijuhlien toiminnanjohtajana ja Turun filharmonisen orkesterin intendenttinä.

Gardberg kertoo rakastaneensa työtään Suomen Lontoon-instituutiossa, jossa työskenteli suomalaisten taiteilijoiden ja englantilaisten sekä irlantilaisten toimijoiden kanssa.

– Erityisesti se laaja-alaisuus ja Lontoossa toimivien suomalaistaiteilijoiden ja muusikoiden valtava määrä on ollut mahtava kokemus. Näen nimen omaan laaja-alaisuudessa jatkumoa tulevassa työssäni Sibelius-Akatemian johdossa, Gardberg sanoo.

Koronapandemia on näkynyt Suomeakin enemmän Lontoossa. Gardberg toteaa, että toimintatapoja piti lähes koko maan lockdownin takia muuttaa merkittävästi.

– Käytännössä täällä auki ovat vain ruokakaupat ja apteekit. Se on tehnyt täällä työskentelystä rankempaa. Uskon, että suomalainen elämä ja luonto ovat isoksi avuksi koronan keskellä.

Gardberg kertoo järjestäneensä korona-aikana paljon virtuaalisia kohtaamisia ja tapahtumia tanssista musiikkiin ja kaikenlaiseen taiteeseen.

– Työnäni on yhdistää ihmisiä kanssakäymiseen, nyt se vain on täytynyt toteuttaa toisella tavalla. Onneksi suomalaiset ovat melko taitavia tietotekniikan kanssa, se on helpottanut virtuaalitapahtumien järjestämistä.

Muuten Gardberg kertoo keskittyneensä Lontoossa instituutin toiminnan organisointiin ja uudelleenjärjestämiseen, verkostoitumiseen, monimuotoistamiseen ja sujuvoittamiseen.

– Siihen, että vapautetaan resursseja hallinnosta taiteen tekemiseen.

Tästä Gardberg uskoo olevan hyötyä myös Sibelius-Akatemiassa, jossa hän aikoo dekaanina tehdä työtä muun muassa kansainvälisyyden, avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi, rahoituspohjan laajentamiseksi sekä humaanien periaatteiden edistämiseksi ja jatkojalostamiseksi.

Gardberg toteaa, että Sibelius-Akatemia on osa valtavan isoa taideyliopistoa, jossa on valtavasti lahjakkuuksia ja jota arvostetaan jo valmiiksi ympäri maailmaa.

– Pitää luoda lahjakkuuksille hyvät olosuhteet ja resurssit, joiden avulla voi luoda, oppia ja tutkia.

Vartsalaan Gardberg muutti miehensä kanssa vuonna 2015. Vartsala postikorttimaisemineen valloitti pariskunnan välittömästi ja kaupat merenrantatalosta syntyivät spontaanisti, ensinäkemisellä.

Gardbergin suunnitelmiin oli kuulunut ilman työpaikan vaihdostakin tulla näinä aikoina Vartsalan kotiin kuukaudeksi. Nyt muutosta tuleekin pysyvä, joskin työ pitänee Gardbergin toisinaan arkisin ja viikonloppuisinkin Helsingissä.

– Kaipaan kotisaunaa niin paljon, että voisin saunoa kotiin päästyäni viikon. Eikä marraskuun harmaus haittaa, ainakaan verrattuna Lontoon lockdowniin!