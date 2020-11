Englannin Paul Casey johtaa US Mastersia myrskyisän avauspäivän jälkeen

Englannin Paul Casey johtaa kauden kolmatta golfin arvoturnausta US Mastersia avauspäivän jälkeen. Casey käytti avauskierrokseensa 65 lyöntiä, mikä on seitsemän lyöntiä alle kentän ihannetuloksen.

US Mastersin avauspäivänä Georgian Augustassa myrskysi ja kisa oli keskeytettynä torstaina hyvät tovit. Se johti siihen, että 44 pelaajaa ei pystynyt pelaamaan torstain kierrostaan loppuun pimeyden vuoksi. Siksi he jatkavat avauskierroksensa loppuun perjantaina.

Caseyn jälkeen kisassa ovat jaetulla kakkossijalla Yhdysvaltojen Webb Simpson ja Xander Schauffele, jotka käyttivät avauskierrokseensa 67 lyöntiä eli viisi alle ihannetuloksen.

Myös Yhdysvaltojen Justin Thomas on tuloksessa viisi alle parin, mutta hänellä on avauskierros yhä kesken.

US Mastersin viisinkertainen voittaja ja turnauksen hallitseva voittaja Tiger Woods on avauskierroksen jälkeen jaetulla viidennellä sijalla. Woods käytti avauskierrokseen 68 lyöntiä eli neljä alle parin.

STT

