Epävarmat ajat koulivat ja kasvattavat yrittäjää (mainos)

Salon Seurahuoneen ravintoloitsija Kalle Hämäläinen syttyy hetkessä koronakeskusteluun. Poikkeukselliset kuukaudet ovat pakottaneet muokkaamaan liiketoimintaa isoin ottein. Haasteelliset ajat veivät yöunet, mutta herättelivät myös kehittämään, ideoimaan ja luomaan uutta.

– En osannut odottaa mitään tällaista tulevaksi. Ravintola-alan messutapahtuma suljettiin torstaina 12.3. kesken päivän. Neljässä päivässä asiakasvirta oli pysähtynyt ja koko kesä varauksineen pyyhkäisty pois, Hämäläinen muistelee.

Hetken ihmettelyn jälkeen alkoi tapahtua. Edunvalvontajärjestöt Mara ja PAM olivat hereillä, tajusivat tilanteen vakavuuden ja jakoivat jäsenilleen tietoa ja toimintaohjeita. Hämäläinen lomautti henkilökuntansa ja ajoi kulut alas.

Pitkään valmisteltu Wiurilan kartanoravintolan pyörittäminen mietitytti, mutta se veti kuitenkin vahvasti puoleensa.

– Arvelimme tilanteen kestävän korkeintaan juhannukseen asti. Avasimme ovet kesän alussa voimassa olleilla rajoituksilla. Henkilökunta palasi lomautuksilta ja usko onnistumiseen oli vahva, Kalle Hämäläinen toteaa.

Kesä olikin hänen mukaansa vilkasta aikaa.

– Ihmiset liikkuivat kotimaassa ja halusivat käyttää palveluja pitkän hiljaiselon jälkeen.

Uutta normaalia kohti

Kalle Hämäläisen mukaan ravintoloiden menestymiseen tähtäävät laskutoimitukset tehtiin ympärivuotisten juhlien varaan. Poikkeuksellinen aika olikin oivallinen mahdollisuus kehittyä ja ottaa opiksi.

– Olemme saaneet positiivisia kokemuksia ja uskoa siihen, että teemme oikeita asioita. Business Finlandin tuen avulla pystymme hahmottamaan vielä tuntematonta ”uutta normaalia”, joka pakottaa asiakkaatkin muutokseen. Hyväksi todettu konseptimme täydentyy uusilla, suunnitteilla olevilla palvelumalleilla.

Asiakkaiden halu juhlia ja tavata ystäviä ei ravintoloitsijan mukaan ole kadonnut minnekään.

– Meidän tehtävämme on tehdä kaikkemme, että asiakkaat uskaltaisivat jatkossakin käydä ulkona syömässä ja järjestää turvallisesti juhlia.

Ravintola-alan ennakoimattomuus vaatii Hämäläisen mukaan erityisesti ravintoloitsijan venymistä.

– Yrittäjänä oma ajatteluni on nyt ohjautunut entistä vahvemmin liiketoimintaan ja kasvun mahdollisuuksiin. Enää ei voi tehdä pelkällä fiiliksellä sitä, mikä tuntuu kivalta. Tämä vuosi on ollut todellinen kasvun paikka, Kalle Hämäläinen miettii.