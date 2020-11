Eta-myrsky kylvi tuhoa pitkin Keski-Amerikkaa, Kuuba valmistautuu myrskytuhoihin

Keski-Amerikan maita ja Meksikoa moukaroinut voimakas Eta-myrsky on aiheuttanut kuolonuhreja ja tuhoa useiden valtioiden alueilla. Meksikon ja Guatemalan ohella kuolonuhreista ja myrskytuhoista on raportoitu Hondurasissa, jossa 23 ihmistä on kuollut rankkasateiden aiheuttamissa tulvissa. Lisäksi Panamassa 17 ihmisen kerrotaan kuolleen ja 68:n olevan kateissa.

Hondurasissa on käynnissä 50 000 pelastustyöntekijän operaatio, jota tukemaan Guatemala ja Yhdysvallat ovat lähettäneet helikoptereitaan. Hondurasin toiseksi suurin kaupunki San Pedro Sula on tulvavesien tärvelemällä alueella.

Viranomaisten mukaan myrskytuhot ovat vaikuttaneet yli 1,7 miljoonaan ihmiseen ja yli miljoonaan kotiin 9,5 miljoonan asukkaan maassa.

Aiemmin kerrottiin noin 150 ihmisen kuolleen tai kadonneen Guatemalassa, minkä lisäksi naapurissa sijaitsevassa eteläisen Meksikon Chiapasin osavaltiossa vähintään 20 ihmistä on kuollut. Myrskytuhot osuivat lähinnä alkuperäisväestön asuttamalle köyhälle alueelle Meksikossa.

Merellä voimaansa jälleen kasvattaneen Etan arvellaan rantautuvan Kuubaan sunnuntaina paikallista aikaa. Kuuban hallitus on määrännyt vaarassa olevat alueet hälytystilaan.

STT

