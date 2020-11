Etiopian Tigraysta ammutut raketit osuneet naapurimaan pääkaupunkiin

Etiopian pohjoisosissa sijaitsevasta Tigraysta ammutut raketit ovat osuneet naapurimaa Eritrean pääkaupunkiin, kertoivat diplomaatit lauantaina. Raketti-iskut ovat viimeisin viite siitä, että Etiopian sisäinen konflikti on leviämässä maan rajojen ulkopuolelle.

Iskuista kertoi uutistoimisto AFP:lle kaksi Etiopian pääkaupungissa Addis Abebassa toimivaa diplomaattia. Toisen diplomaatin mukaan heidän saamansa tiedot viittaavat siihen, että useat raketit ovat osuneet lähelle maan pääkaupungissa Asmarassa sijaitsevaa lentokenttää.

Eritreaan kohdistuneet raketti-iskut tapahtuivat lauantai-iltana.

Tigrayn kansan vapautusrintaman (TKVR) johto uhkasi lauantaina Eritreaa iskuilla, sillä heidän mukaansa eritrealaisia sotilaita on ollut mukana Tigrayn joukkojen vastaisissa sotatoimissa. Iskuja uhattiin tehdä paitsi pääkaupunki Asmaraan myös satamakaupunki Massawaan.

Etiopian hallitus on kiistänyt eritrealaisten mukanaolon. Tietoja on kuitenkin vaikea vahvistaa kumpaankaan suuntaan, sillä viestintäkanavat eivät toimi alueella.

On vielä epäselvää kuinka monta rakettia Eritreaan on kaiken kaikkiaan ammuttu tai mistä päin Tigrayta ne on laukaistu. Selvyyttä ei ole myöskään siitä osuivatko raketit tarkoitettuihin kohteisiinsa ja millaista tuhoa ne ovat saaneet aikaan.

Eritrean oppositiolle myönteinen Pariisissa toimiva Radio Erena jakoi Asmaran asukkaiden kertomuksia, joiden mukaan räjähdyksiä olisi ollut yhteensä neljä.

Konfliktia paennut jo 21 000 ihmistä

Väkivaltaisuudet Etiopian joukkojen ja TKVR:n joukkojen välillä puhkesivat aiemmin marraskuussa. Etiopian pääministerin Abiy Ahmedin mukaan hallituksen joukot olivat vastanneet TKVR:n joukkojen hyökättyä kahteen sotilasleiriin. TKVR kiistää hyökkäykset.

Konfliktin taustalla on maan myrskyisä lähihistoria. TKVR oli maan johdossa kolme vuosikymmentä ennen kuin Abiy nousi valtaan. Abiyn valtakaudella TKVR:n edustajat ovat kertoneet, että heitä ja heidän jäseniään on kohdeltu epäreilusti.

Tigrayn osavaltiossa kiihtyviä pommituksia on paennut Sudaniin ainakin 21 000 ihmistä, sudanilainen avustusjärjestö kertoi perjantaina. Lisäksi ihmisoikeusjärjestö Amnesty International arvioi perjantaina, että Tigrayssa satoja siviilejä on tapettu verilöylyssä aiemmin tällä viikolla. YK:n ihmisoikeuskomissaari vaati siviilikuolemien selvittämistä, sillä hänen mukaansa kyseessä voi olla sotarikos.

STT

