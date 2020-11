Etyjin vaalitarkkailijat: Trumpin väitteet vaalivilpistä vahingoittavat kansan luottamusta

Yhdysvaltain istuvan presidentin Donald Trumpin väitökset vaalivilpistä vahingoittavat kansan luottamusta demokratiaan, arvioi Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin Yhdysvaltain vaaleja tarkkailevan tiimin johtaja.

Etyjin tarkkailijoiden mukaan vaalivilpistä ei ole mitään todisteita. Tarkkailijatiimin johtaja Michael Georg Link arvioi tiedotteessa, että perusteettomat väitteet järjestelmällisistä heikkouksista, erityisesti istuvan presidentin osalta heikentävät luottamusta demokraattisiin instituutioihin.

Alustavassa raportissaan tarkkailijat myös varoittavat, että monet voivat nähdä Trumpin kampanjansa aikana antamien lausuntojen ”lisäävän mahdollisuutta poliittiseen väkivaltaan vaalien jälkeen”.

Lisäksi tarkkailijat vaativat, että kaikki äänet lasketaan sen jälkeen, kun Trumpin kampanja kertoi ryhtyneensä oikeustoimiin laskennan keskeyttämiseksi tärkeissä vaa’ankieliosavaltioissa.

– Kenenkään – ei yhdenkään poliitikon, eikä yhdenkään vaalein valitun virkamiehen – tulisi rajoittaa ihmisten oikeutta äänestää, Link sanoi tiedotteessa.

Trump kyseenalaistaa laskentaa

Presidentti Trump on laskennan aikana toistuvasti kyseenalaistanut Twitterissä laskennan luotettavuuden. Yhdessä tviiteistä Trump kirjoitti, että Joe Bidenille löydettäisiin ääniä kaikkialla ja mainitsee vaa’ankieliosavaltiot Pennsylvanian, Wisconsinin ja Michiganin.

Toisen Trumpin tviitin mukaan Pennsylvaniassa tehtäisiin kovasti töitä, jotta hänen 500 000 äänen etumatkansa katoaisi.

Trump on väittänyt myös tuoreeltaan Twitterissä voittaneensa kolmessa vaa’ankieliosavaltiossa, joissa ääntenlaskenta on todellisuudessa vielä kesken. Hän mainitsee tviitissään Pennsylvanian, Georgian ja Pohjois-Carolinan, joissa hän sanoo olevansa merkittävässä johdossa.

Twitter on lisännyt Trumpin tviittiin huomautuksen siitä, että virallista vaalitulosta ei ole vielä ilmoitettu. Twitter on merkinnyt myös osan Trumpin tviiteistä harhaanjohtaviksi.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1324032541544927233

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1324108200141082624?s=20

STT

Kuvat: