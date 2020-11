EU-maiden johtajat kokoustavat koronatilanteesta, mutta keskusteluun noussee myös budjettikiista

EU-maiden johtajat keskustelevat tänään illalla videokokouksessaan siitä, miten yhteisiä toimia koronaviruspandemian torjumiseksi voitaisiin koordinoida entistä paremmin.

Pandemian toinen aalto koettelee Eurooppaa ja monessa maassa on otettu käyttöön rajoitustoimia tartuntojen hillitsemiseksi.

Euroopan komissio antoi eilen ohjeet koronapikatestien käytöstä tietyissä erityistilanteissa ja testitulosten vastavuoroisesta tunnustamisesta EU-maissa.

Komission mukaan pikatestit ovat hyödyllisiä esimerkiksi silloin, jos on saatava nopeasti testattua joukko henkilöitä esimerkiksi paikallisen tartuntaryppään selvittämiseksi. Komissio ei vielä tässä vaiheessa suosittanut pikatestien käyttöä matkustajien testaamiseksi esimerkiksi lentokentillä.

Komission mukaan testitulosten vastavuoroinen tunnustaminen on kuitenkin tärkeää liikkuvuuden helpottamiseksi ja sisämarkkinoiden sujuvan toiminnan takaamiseksi.

EU-maiden johtajat ovat sopineet keskustelevansa koronatilanteesta säännöllisesti. Edellinen videokokous pidettiin lokakuun lopussa.

Pattitilanne ratkaisematta

Tällä kertaa johtajien keskusteluun noussee myös ajankohtainen kiista EU:n rahapaketista. Unkari ja Puola estivät viikon alussa EU:n monivuotisen budjetin ja 750 miljardin euron elpymispaketin etenemisen, koska ne vastustavat kokonaisuuteen kuuluvaa oikeusvaltiomekanismia.

Oikeusvaltiomekanismi on tarkoitettu EU-tukien väärinkäytön estämiseen. Se kytkee EU-tuet oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen eli esimerkiksi siihen, että jäsenmaan oikeuslaitoksen itsenäisyyden on oltava turvattu.

Budjetin ja elpymispaketin muodostama kokonaisuus on hyväksyttävä sekä jäsenmaita edustavassa neuvostossa että EU-parlamentissa ennen kuin EU-maat voivat saada käyttöönsä tuiki tärkeät varat koronapandemian aiheuttamasta talouskriisistä toipumiseen.

Oikeusvaltiomekanismista pystytään päättämään jäsenmaiden määräenemmistöllä, mutta budjettipäätöksiin tarvitaan yksimielisyyttä. Sen vuoksi Unkari ja Puola ovat onnistuneet jumiuttamaan koko kokonaisuuden.

EU-puheenjohtajamaana toimiva Saksa on kertonut ponnistelevansa taukoamatta pattitilanteen ratkaisemiseksi.

Heta Hassinen

STT