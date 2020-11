EU-maiden ulkoministerit keskustelevat Yhdysvaltojen vaaleista ja pohtivat jälleen Valko-Venäjän tilannetta

EU-maiden ulkoministerien videokokouksessa käsitellään tänään muun muassa Yhdysvaltojen vaaleja ja Valko-Venäjän tilannetta. Ministerien asialistalla on myös muita ajankohtaisia kansainvälisiä kysymyksiä kuten Vuoristo-Karabah ja Afganistan.

EU:ssa harkitaan uusia Valko-Venäjään kohdistuvia pakotteita, koska maan tilanne ei ole parantunut. Valko-Venäjän hallinto on puuttunut väkivalloin jo kuukausia jatkuneisiin mielenosoituksiin. Viime viikolla siviilipoliisin toimet johtivat oppositiomielenosoittajan kuolemaan.

Mielenosoituksissa on vastustettu vilpillisenä pidettyjen elokuun presidentinvaalien voittajaksi julistautunutta Aljaksandr Lukashenkaa.

EU ei ole tunnustanut Lukashenkan vaalivoittoa eikä pidä häntä Valko-Venäjän presidenttinä. EU on jo aiemmin langettanut Valko-Venäjälle pakotteita, joiden piirissä myös Lukashenka on. Pakotteet ovat sisältäneet varojen jäädytyksiä ja matkustuskieltoja.

Uutistoimisto AFP:n mukaan tämänpäiväisestä videokokouksessa tuskin tehdään välitöntä päätöstä pakotteiden laajentamisesta, mutta ministerit voivat käynnistää prosessin, joka aikanaan johtaisi siihen, että uudet pakotteet voitaisiin hyväksyä.

EU-neuvoston sääntöjen mukaan videokokoukset ovat epävirallisia kokouksia, joten niissä ei voi tehdä virallisia päätöksiä. Sen sijaan jäsenmaat voivat tehdä päätöksiä kirjallisella menettelyllä.

Keskustelua myös Palestiinasta ja monenvälisestä yhteistyöstä

Ulkoministerit keskustelevat tänään kokouksessaan myös Palestiinan ulkoministerin Riad al-Malkin kanssa mahdollisuuksista jatkaa Palestiinan ja Israelin välisiä rauhanneuvotteluja.

Lisäksi kokouksessa on esillä kansainvälisen monenvälisen yhteistyön kehittäminen. Ministerien on tarkoitus pohtia, miten EU voisi vahvistaa sääntöpohjaista järjestelmää maailmassa.

