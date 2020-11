EU:n monivuotisen budjetin ja elpymisrahoituksen viimeistelystä alustava sopu – lisää rahaa luvassa tutkimukseen ja terveyteen

Euroopan parlamentti ja jäsenmaita edustava neuvosto ovat saavuttaneet alustavan sovun EU:n monivuotisen budjetin ja elpymisrahoituksen viimeistelystä.

Sopu vaatii vielä hyväksynnän jäsenmailta sekä parlamentilta.

Ratkaisun löytyminen merkitsee askelta eteenpäin siinä, että uudet rahat todella saataisiin käyttöön ensi vuonna, kun uusi budjettikausi alkaa.

Rahapaketista sovittiin heinäkuussa EU-maiden johtajien huippukokouksessa. Viime kuukausina käydyissä neuvotteluissa on viilattu rahanjaon yksityiskohtia muuttamatta aiemmin sovittua kokonaistasoa.

Kyseessä on yhteensä noin 1 824 miljardin euron kokonaisuus. Elpymispaketin koko on 750 miljardin euroa ja EU:n seitsenvuotisen budjetin kokonaistaso noin 1 074 miljardia euroa.

Parlamentti on vaatinut lisää rahoitusta esimerkiksi tutkimukseen sekä tulevaisuuteen painottuviin budjettiohjelmiin, kuten ilmastotoimiin ja digitaaliseen kehitykseen.

Sopuun sisältyy yhteensä 15 miljardin euron lisäys Horisontti-tutkimusrahoitukseen, EU4Health-terveysohjelmaan ja Erasmus+:aan. Huomattava osa lisärahoituksesta perustuu sakkomaksuihin, joita EU kerää kilpailusääntöjen rikkomuksista.

Parlamentti ja neuvosto sopivat myös miljardin euron varaamisesta siihen, että EU voisi vastata yllättäviin kriiseihin joustavammin jatkossa.

Lisäksi on sovittu elpymispakettiin liittyvän valvonnan tiukentamisesta, kunnianhimon kasvattamisesta luonnon monimuotoisuuden tukemiseksi budjetin kautta sekä alustavasta suunnitelmasta siihen, miten EU voisi ottaa käyttöön uusia tulonlähteitä.

Puheenjohtajamaa Saksa hoputtaa kohti maalia

Puheenjohtajamaa Saksan EU-suurlähettiläs Michael Clauss kuvailee sopua tasapainoiseksi ratkaisuksi ja korostaa aikataulun kireyttä.

– Meidän on kiireellisesti saatava elpymisrahoitus käyntiin, jotta voimme pehmentää pandemian aiheuttamia vakavia talousvaikutuksia. Toivon, että kaikki ymmärtävät tilanteen tärkeyden ja nyt auttavat raivaamaan tietä sille, että budjetti ja elpymispaketti saadaan voimaan, Clauss sanoi tiedotteessa.

Viime viikolla EU-parlamentti ja neuvosto saavuttivat alustavan sovun rahankäytön kytkemisestä oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen. Oikeusvaltiomekanismilla pyritään puuttumaan EU-varojen väärinkäyttöön aiempaa tehokkaammin.

Myös oikeusvaltiomekanismi vaatii hyväksynnän jäsenmailta ja parlamentilta.

Oikeusvaltiomekanismiin kielteisesti suhtautuva Unkari on uhitellut kaatavansa koko budjetin ja elpymisrahoituksen.

Neuvostossa oikeusvaltiomekanismin hyväksymiseen riittää jäsenmaiden enemmistö, mutta budjettipäätöksessä vaaditaan yksimielisyyttä.

Heta Hassinen

STT