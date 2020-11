EU:n rahapaketin lopullisen hyväksymisen tiellä esteitä – kaksi jäsenmaata ilmaisi varauksensa

EU-maiden suurlähettiläiden kokouksessa ei ole pystytty edistämään suuren rahapaketin lopullista hyväksymistä aiotulla tavalla, koska kaksi jäsenmaata on ilmaissut varauksensa etenemisen suhteen.

Suurlähettiläät ovat käsitelleet kokonaisuutta, johon kuuluu EU:n monivuotinen budjetti, elpymisrahoitus sekä oikeusvaltiomekanismi.

Elpymisrahoituksen kannalta olennaisessa omien varojen päätöksessä ei EU-puheenjohtajamaa Saksan tiedottajan mukaan päästä eteenpäin, koska kaksi jäsenmaata esti vaadittavan yksimielisyyden.

Unkari ja Puola kantoina kaskessa

Aiempien mediatietojen mukaan Unkari aikoisi käyttää veto-oikeuttaan ja estää rahapaketin etenemisen tämänpäiväisessä EU-suurlähettiläiden kokouksessa.

Unkaria hiertää pakettiin liittyvä oikeusvaltiomekanismi, joka kytkee EU-tukien käytön oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen. Mekanismilla pyritään estämään nykyistä paremmin EU-varojen väärinkäyttö.

EU:n tulevien vuosien budjetti ja 750 miljardin euron elpymispaketti ovat vailla lopullista hyväksymistä. Rahapaketista ja oikeusvaltiomekanismista on saavutettu alustavat sovut EU-instituutioiden välisissä neuvotteluissa. Sovut on kuitenkin hyväksyttävä jäsenmaita edustavassa neuvostossa sekä EU-parlamentissa.

Unkari on uhitellut rahapaketin kaatamisella jo pitkään. Nyt Unkarin hallituksen tiedottaja Zoltan Kovacs on vahvistanut uutistoimisto Reutersille, että maa todella aikoo käyttää veto-oikeuttaan rahapaketin etenemisen estämiseksi.

Myös Puola vastustaa EU-rahojen kytkemistä oikeusvaltiomekanismiin. Uutistoimisto AFP:n mukaan Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki lähetti viime viikolla EU-johtajille kirjeen siitä, ettei Puola voi hyväksyä neuvottelutulosta oikeusvaltiomekanismista.

Unkari lähetti EU-johtajille vastaavan kirjeen jo aiemmin.

EU-diplomaatti arvioi tilanteen kriisiytyvän

EU-diplomaatti arvioi, että suurlähettiläiden pöydässä on odotettavissa vastustusta ainakin Unkarin osalta. Puolan lopulliset aikeet eivät olleet yhtä selviä kokouksen alla.

EU-diplomaatin mukaan edessä on tilanteen kriisiytyminen, kun suurlähettiläiden kokouksessa ei todennäköisesti saavuteta yksimielisyyttä suuresta rahapaketista.

– Viivästys on luvassa, ei epäilystäkään siitä, EU-diplomaatti sanoi ennen kokouksen alkua.

Kokouksen alla keskusteluja käytiin vielä kulisseissa mahdollisen kriisin estämiseksi.

Budjettipäätöksiin tarvitaan yksimielisyyttä, mutta oikeusvaltiomekanismin hyväksymiseen riittää neuvostossa jäsenmaiden enemmistö. Sen vuoksi Unkarilla ja Puolalla on mahdollisuus estää käytännössä koko paketin eteneminen, koska monivuotinen budjetti, elpymisrahoitus ja oikeusvaltiomekanismi kytkeytyvät tiiviisti toisiinsa.

Suomen tavoitteet toteutumassa oikeusvaltiomekanismissa

Poliittinen sopu vuosien 2021-27 rahankäytöstä, elpymispaketista ja oikeusvaltiomekanismista saavutettiin heinäkuussa maratonmittoihin venyneen EU-huippukokouksen päätteeksi.

Sen jälkeen syksyn aikana EU-instituutiot kävivät neuvottelut budjetin viimeistelystä sekä oikeusvaltiomekanismin yksityiskohdista. Alustava sopu oikeusvaltiomekanismista saavutettiin toissa viikolla ja budjetista viime viikolla.

Suomelle oikeusvaltiomekanismi on ollut kynnyskysymys, mutta päinvastaisista syistä kuin Puolalle ja Unkarille. Suomi on ajanut tiukkaa kirjausta oikeusvaltioperiaatteen noudattamisesta.

Neuvotteluissa saavutettu alustava sopu on Suomen hyväksyttävissä. Hallitus käsitteli asiaa perjantaina ja katsoi, että kokonaisuudessaan neuvottelutulos täyttää Suomen tavoitteita tarpeeksi tiukasta ja käytännössä toimivasta oikeusvaltiomekanismista.

Rahapaketin hyväksymisellä on jo kiire, koska EU:n uusi budjettikausi on alkamassa ensi vuoden alussa.

Heta Hassinen

STT

