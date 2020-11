Euroopassa päällisin puolin varovaisia ja varoittelevia kommentteja, kun ääntenlasku jatkuu Yhdysvalloissa

Euroopassa kommentit Yhdysvaltojen ääntenlaskusta ovat olleet keskiviikkoiltapäivään mennessä päällisin puolin varovaisia ja varoittelevia. Euroopan unionin ulkosuhteista vastaava Josep Borrell kommentoi Twitterissä, että vaalitulosta odottaessa EU pysyy valmiina jatkamaan vahvan transatlanttisen suhteen rakentamista.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Saksan puolustusministeri Annegret Kramp-Karrenbauer varoitti, että Yhdysvalloilla on edessään hyvin räjähdysaltis tilanne ja jopa perustuslaillinen kriisi, koska presidentti Donald Trump ilmoitti ennenaikaisesti olevansa omasta mielestään voittaja.

ZDF-kanavalle puhunut Kramp-Karrenbauer arvioi, että kamppailu vaalituloksen pätevyydestä vaikuttaa alkaneen.

Saksan valtiovarainministeri Olaf Scholz taas kommentoi Berliinissä, että viimeaikaisen kehityksen valossa Euroopan on vahvistettava omaa suvereniteettiaan, jotta sääntöpohjainen kansainvälinen järjestelmä säilyisi.

– Meidän on tartuttava tähän tilaisuuteen Euroopan vahvistamiseksi, Scholz sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Britannian ulkoministerillä Dominic Raabilla puolestaan riittää luottoa Yhdysvaltojen vaalijärjestelmän toimintakykyyn. Raab sanoi yleisradioyhtiö BBC:lle, että lopullinen tulos tullaan saamaan.

– Totuus on, että mikä on todella tärkeää, on se, että me odotamme tämän kisan ratkeamista, Raab kommentoi BBC:lle.

Raabin mukaan Britannian suhde Yhdysvaltoihin voi hyvin riippumatta siitä, kuka voittaa vaalit.

Slovenian pääministeri hyppäsi Trumpin kelkkaan

Toisaalta Euroopassa on kuultu myös erilaisia kommentteja. Slovenian pääministeri, konservatiivisen SDS-puolueen johtaja Janez Jansatviittasi pitävänsä Yhdysvaltojen vaalitulosta selvänä ja onnitteli Trumpia vaalien voittajana.

Twitter on sittemmin lisännyt Jansan tviitin alle varoitustekstin, ettei äänestystulos ollut välttämättä selvillä virallisista lähteistä tviitin julkaisuhetkellä.

Euroopan komissio ei suostunut ottamaan suoraa kantaa siihen, että yhden jäsenmaan johtaja tviittaa perättömiä kommentteja Yhdysvaltojen vaaleista.

Päivittäisessä lehdistötilaisuudessa komission tiedottaja Eric Mamer kuitenkin korosti, että on tärkeä odottaa ääntenlaskun etenemistä ja virallisten tulosten saapumista.

– Hyväksymme minkä tahansa tulevan virallisen ilmoituksen merkityksellisiltä viranomaisilta Yhdysvalloista, ja mielestämme kaikkien tulisi toimia samoin, Mamer sanoi.

https://twitter.com/JosepBorrellF/status/1323909883297759233?s=20

https://www.bbc.com/news/live/election-us-2020-54786937

https://twitter.com/JJansaSDS/status/1323913419200864256?s=20

Heta Hassinen

STT

Kuvat: