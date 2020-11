Evan tutkimus: Vain runsas kymmenes suomalaisista vastustaa rajatonta rikastumista – lähes kolmannes pitää silti miljonäärejä uhkana demokratialle

Kolme neljäsosaa suomalaisista hyväksyy rajattoman rikastumisen rehellisin keinoin, selviää Elinkeinoelämän valtuuskunnan tuoreesta arvo- ja asennetutkimuksesta.

Vain 12 prosenttia näki siinä jotain väärää, että jotkut yrittävät tehdä niin paljon rahaa kuin rehellisin keinoin vain voivat. Suurin piirtein yhtä moni ei osannut ottaa väitteeseen kantaa.

Suomalaiset olivat kuitenkin skeptisempiä siinä, miten he uskoivat rikkaiden hyödyttävän koko yhteiskuntaa. Runsaat 40 prosenttia oli sitä mieltä, että miljonäärit ovat ansainneet vaurautensa luomalla muille ihmisille jotain arvokasta kuten uusia teknologioita tai elämänlaatua parantavia palveluita. Väitteen kanssa oli eri mieltä noin kolmannes vastaajista.

Vastaukset olivat samansuuntaisia, kun kysyttiin väitettä, hyötyvätkö kaikki joidenkin rikastumisesta, koska rikkaat sijoittavat rahojaan uusiin, työpaikkoja ja uutta teknologiaa luoviin liiketoimiin.

Noin 30 prosenttia vastaajista arvioi, että miljonääreillä on liikaa poliittista valtaa, tai piti heitä uhkana demokratialle. Väitteiden kanssa eri mieltä oli hieman alle puolet suomalaisista.

Tutkimukseen vastasi runsaat 2 000 suomalaista viime vuoden lokakuussa. Kyselyn aineiston keräsi Taloustutkimus ja sen tilastollisen jatkoanalyysin laati Yhdyskuntatutkimus. Tulosten virhemarginaali koko väestön tasolla on 2-3 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Uutista korjattu klo 8.30: Täsmennetty vastausten keräysaika vuoden 2019 lokakuuksi.

Ilkka Hemmilä

STT

