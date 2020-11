Ex-neuvonantaja Flynnin armahdus saattoi olla ensimmäinen monista Trumpin presidenttikauden lähestyessä loppuaan

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin keskiviikkona antama armahdus entiselle kansallisen turvallisuuden neuvonantajalleen Michael Flynnille saattaa olla alkua vilkkaalle armahduskimaralle tulevina viikkoina. Jyväskylän yliopiston väitöskirjatutkija Jani Kokko arvioi, että Trump voi armahtaa 20. tammikuuta päättyvän presidenttikautensa loppumetreillä lähipiiristään ainakin ne henkilöt, jotka ovat tutkinnan kohteena tai jo tuomittu.

– Se on enemmän kuin todennäköistä, Kokko sanoo.

Mahdollinen armahdettava olisi esimerkiksi Trumpin entinen kampanjapäällikkö Paul Manafort, joka istuu tuomiota talousrikoksista.

Kokko muistuttaa, että aiemmatkin Yhdysvaltain presidentit ovat usein antaneet armahduksia virkakautensa lopussa, kun armahdusten mahdollisesti aiheuttamalla julkisella kohulla ei ole enää ollut suurta merkitystä. Esimerkiksi Bill Clinton kohautti myöntämällä ison kasan armahduksia viimeisenä päivänään presidenttinä.

– Tavallaan Trumpin toiminta kyllä noudattaa perinteistä kaavaa, mutta nyt se on ehkä ongelmallista koska se koskee tätä hänen lähipiiriään näin vahvasti.

Myös esimerkiksi CNN:n lähteiden mukaan Trump kaavailee monia muitakin armahduksia ennen virkakautensa päättymistä tammikuussa.

Flynn valehteli FBI:lle

Flynnin armahtamista osattiin odottaa, sillä Trump oli vihjaillut asiasta jo aiemmin.

Flynn todettiin vuonna 2017 syylliseksi valehtelemiseen liittovaltion poliisille FBI:lle Venäjä-yhteyksistään Trumpin vaalikampanjan aikana. Myöhemmin Flynn ryhtyi avustamaan erikoissyyttäjä Robert Muellerin tutkintaa, jossa tutkittiin Venäjän vaikutusyrityksiä Yhdysvaltain vuoden 2016 presidentinvaaleissa.

Trump erotti Flynnin 22 päivää virkaanastumisensa jälkeen.

Yhdysvaltain oikeusministeriö on sittemmin luopunut Flynniä koskevasta rikosjutusta, mutta liittovaltion tuomari on yhä vaatinut asian uudelleentarkastelua. Armahdus poistaa Flynnin tapauksen tuomioistuimista.

Moni republikaani kiitteli Trumpin päätöstä, kun taas demokraatit kritisoivat armahdusta rajusti. Edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi kutsui Trumpin tekoa ”vakavaksi korruptioksi ja julkeaksi vallan väärinkäytöksi.”

Saako Trump armahduksen?

Trumpin mahdollisista armahduksista mielenkiintoisin mahdollisuus on presidentti itse. Asiantuntijoiden mukaan presidentti ei voi armahtaa itseään, mutta Trump voisi erota presidentin virasta juuri ennen kautensa päättymistä, jolloin varapresidentti Mike Pence nousisi hetkellisesti presidentiksi ja voisi armahtaa Trumpin.

Vuonna 1974 Gerald Ford armahti presidentin paikalta eronneen Richard Nixonin, vaikka Nixonia vastaan ei vielä ollut nostettu syytteitä.

Ongelma tässä kuviossa on tosin se, että presidentin armahdus suojaa vain liittovaltion tason syytteiltä, eikä Trumpiin ole tällä hetkellä kohdistumassa sellaisia. Osavaltiotason syytteiltä armahdus ei suojaa, ja Trumpia odottanee virkakautensa jälkeen oikeustaistelu New Yorkissa.

Trump voi tehdä tulevina viikkoina kiusaa

Armahdukset kielivät myös siitä, että Trump ymmärtää presidenttikautensa lähenevän loppuaan, vaikka hän ei olekaan virallisesti myöntänyt tappiotaan ja pitää yhä esillä salaliittoteorioita vaalivilpistä.

Aiemmin tällä viikolla Trump antoi hallinnolleen luvan tehdä yhteistyötä Joe Bidenin vallanvaihtotiimin kanssa, mikä myös kertoo presidentin tiedostavan tosiasiat.

– Voi olla, että tämän lähemmäs emme pääse tappion tunnustamista, Kokko arvioi ja muistuttaa, että tappion tunnustamisella ei ole juridista merkitystä.

Yleensä Yhdysvaltain presidentit eivät virkakautensa viimeisinä viikkoina ole enää tehneet mitään merkittävää, vaan ovat keskittyneet arjen hallinnointiin. Trumpin kohdalla aiemmat ennusmerkit eivät kuitenkaan ole aina pitäneet paikkaansa. Kokon mukaan Trump voisi lyödä kapuloita tulevan hallinnon rattaisiin erilaisilla presidentin asetuksilla.

– Biden kyllä pystyisi ensimmäisinä virkatöinään kumoamaan ne, mutta kyllähän siitä aiheutuisi turhaa kaaosta ja työtä uudelle hallinnolle. Nythän se ydin näyttää olevan siinä, että Trump haluaa vain hankaloittaa vallanvaihtoa.

Yksi esimerkki on tästä joukkojen vetäminen Afganistanista tammikuussa. Biden pystyy halutessaan lähettämään joukkoja takaisin, mutta sekin aiheuttaa uudelle hallinnolle ylimääräistä työtä.

https://edition.cnn.com/2020/11/25/politics/trump-pardon-michael-flynn/index.html

Anssi Rulamo

STT

Kuvat: