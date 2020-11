Hakastaron koulu muuttamassa sisäilmaongelmien takia väistötiloihin Anjalankadulle

Hakastaron koulu aiotaan siirtää vähintäänkin väliaikaisesti Uskelan koulun Anjalankadun yksikköön, josta ruotsinkielinen varhaiskasvatus ja Svenska Skola aiotaan siirtää pysyvästi Ollikkalaan. Näin esitetään opetuslautakunnalle joulukuun 15. päivä pidettävässä kokouksessa.

Salon Alhaisissa sijaitseva Hakastaron koulu on yksi Salon kaupungin kolmesta erityiskoulusta. Koulussa on 45 erityisoppilasta. Hakastaron koulun molemmissa rakennuksissa on sisäilmaongelmia.

– Henkilöstöllä ja oppilailla on ollut oireilua. Näen erittäin järkevänä tämän vaihtoehdon, että koko koululle voidaan löytää uudet yhtenäiset tilat, sivistyspalvelujen johtaja Pia Setälä sanoo.

Salon kaupungin kiinteistöpäällikkö Janne Lehdon mukaan Hakastaron koulun ylemmässä, vanhemmassa puurakennuksessa on alapohjassa eristemateriaalivaurioita. Alempi vuonna 1989 valmistunut rakennus on peruskorjauskunnossa.

– Vaurioita on siellä sun täällä, uudempi koulurakennus pitäisi peruskorjata kautta rantain. Se on sitten harkittavaksi tuleva juttu, että kannattaako näin tehdä, Janne Lehto sanoo.

Hakastaron koulun peruskorjauksen hinnaksi on aiemmin arvioitu 700 000 euroa. Vt. kaupunginjohtaja Anna-Kristiina Korhosen budjettiesityksessä Hakastaron koululle ei esitetä peruskorjausrahaa.

Setälä sanoo, että tarjolla olevat väistötilat Anjalankadulla ovat tilavia ja mahdollistavat sen, että koko koulu voi siirtyä niihin kokonaisuudessaan ja ilman katkoja.

– Hakastaron koulun toiminnassa ei muuttuisi muuta kuin toimipaikka. Anjalankadulla tarvitaan vain pieniä muutostöitä. Tämä on ihanteellinen ja käyttäjille turvallinen ratkaisu.

Hakastaron koulun siirtymistä Anjalankadulle esitetään tehtäväksi ensi helmikuusta alkaen ja koulutyö väistötiloissa jatkuisi vähintään kevääseen 2022 asti.

– Näillä tilaratkaisuilla on mahdollisuus jatkaa myös pidempään, kenties jopa pysyvästi, Setälä sanoo.

Hakastaron koulun siirto ja sen myötä tehtävät tilajärjestelyt vaikuttaisivat nyt Anjalankadulla toimivaan Svenska Skolan ja ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen toimintaan. Siksi sekä ruotsinkielinen varhaiskasvatus että Svenska Skola suunnitellaan siirrettäväksi pysyvästi Ollikkalan koulun ja päiväkodin yhteyteen.

– Näen tässäkin nyt pelkästään positiivisia asioita: Ollikkalassa ruotsinkielinen varhaiskasvatus ja Svenska Skola saavat uudet ja nykyistä suuremmat tilat sekä nykyaikaisen, uuden opetussuunnitelman mukaisen oppimisympäristön. Lisäksi he voivat toimia uudessa paikassa yhdessä, Setälä sanoo.

Svenska Skolassa on kymmenen ja ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa toiset kymmenen lasta.

Muutto on tarkoitus tehdä päätöksen jälkeen nopealla aikataululla ja uudet tilat Ollikkalassa otettaneen käyttöön tammikuun 2021 alussa.

Toimintojen siirtoihin liittyvistä tilajärjestelyistä aiotaan kuulla myös lasten huoltajia, henkilöstöä sekä kuntalaisia seuraavan kahden viikon aikana, viimeistään 8. joulukuuta mennessä. Kaupungin sivistyspalvelut pyytää lähettämään palautetta joko sähköpostitse tai postitse kaupungin kirjaamoon.

Lisäksi päiväkotiryhmän lasten huoltajille aiotaan järjestää tilaisuus lausua mielipiteensä henkilökohtaisesti.