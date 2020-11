Halla-aho USA:n vaaleista Ykkösaamussa: Demokratiaan kuuluu oikeus viedä kokemansa epäselvyydet oikeuteen

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-ahon mukaan Yhdysvaltain presidentinvaalien tulosta tulee kunnioittaa. Samoin demokratiaan kuuluu oikeus viedä mahdolliset epäselvyydet vaalien järjestämisessä oikeusjärjestelmän puntaroitavaksi.

– En lähtisi ihan helposti kyseenalaistamaan (Yhdysvaltain presidentti Donald) Trumpin kampanjan oikeutta viedä mahdollisia kokemiaan epäselvyyksiä oikeuteen. Näinhän demokraatitkin tekivät esimerkiksi vuoden 2000 vaaleissa, hän sanoi Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

Hän pitää harkitsemattomina Trumpin lausuntoja muun muassa siitä, että vaalit olisivat petosta tai että ne olisi varastettu.

– Nämä ovat tietysti harkitsemattomia lausuntoja, eikä niihin ole mitään syytä mennä, hän vastasi toimittajan kysymykseen.

”Makuasia, miten pahasti Trumpin tviittailun antaa mennä tunteisiin”

Halla-ahon mukaan on valitettavaa, että Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kohdalla kaikki huomio on keskittynyt ”hiukan epäortodoksiseen” tapaan puhua asioista. Sisältökysymykset ovat jääneet vähälle huomiolle.

– Hän on epätyypillinen presidentti käyttäytymiseltään, ja se on sitten makuasia, miten pahasti Trumpin tviittailun antaa itselleen mennä tunteisiin.

Trump on Halla-ahon mukaan nostanut esille oikeita globaaliin kauppaan ja Kiinan dominanssiin liittyviä kysymyksiä. Hän uskoo myös, että monet muutoksista, joita Trump on tuonut Yhdysvaltain toimintaan ja asemoitumiseen esimerkiksi globalisaatiokysymyksissä, jäävät pysyviksi, vaikka Yhdysvaltain presidentinvaalien vastaehdokas, demokraattien Joe Biden nousisikin maan johtoon.

– Ei Bidenilla ole mitään tarvetta lähteä niitä kumoamaan, hän arvioi.

Halla-ahosta Yhdysvaltain presidentinvaalien tuloksen tasaisuus vahvistaa viime vuosien aikana selväksi tullutta havaintoa, että Yhdysvallat on erittäin jakautunut yhteiskunta. Se kielii myös siitä, että poliittinen tribalismi eli puolueuskollisuus lisääntyy – aivan kuten kaikissa länsimaisissa yhteiskunnissa.

Saila Kiuttu

STT

Kuvat: