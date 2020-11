Hallitus käy läpi pahentunutta koronatilannetta neuvottelussaan iltapäivällä

Hallitus käy neuvottelussaan iltapäivällä läpi pahentunutta koronatilannetta. Hallituksen on määrä kokoontua Säätytalolla kello 16.

Hallituksen on määrä käydä neuvottelussa läpi epidemiologista tilannetta ja oikeudellista arviointia valmiuslain käytön edellytyksistä. Se pohtii, mitkä tilanteet olisivat sellaisia, joissa valmiuslaki pitäisi ottaa käyttöön. Hallituksen ei ole määrä tehdä mitään päätöksiä.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi tiistai-illan A-studiossa Ylellä, että valmiuslakiin turvautuminen saattaisi olla ajankohtaista, jos koronatapaukset jatkavat kasvuaan, kiihtymisen tahti nopeutuu ja terveydenhuollon kantokyky näyttäisi olevan uhattuna. Marinin mukaan valmiuslakia olisi tuolloin mahdollista käyttää esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön määräämiseen töihin. Myös liikkumisen rajoitukset saattaisivat kuulua keinovalikoimaan nopeasti hankaloituvassa tilanteessa.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) korosti eilen, että valmiuslaki ja poikkeusolot tulevat kysymykseen vasta silloin, jos on käytetty kaikki muut keinot.

Käänne huonompaan koronaepidemian kulussa on tapahtunut nopeasti viime viikkojen aikana. Sosiaali- ja terveysministeriö antoi eilen Uudellemaalle sekä muille leviämisvaiheen uhassa oleville alueille lisäohjeita epidemian leviämisen estämiseksi.

STT

Kuvat: