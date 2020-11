Harkimo jatkaa Arkadianmäen tulokärjessä – Sipilä putosi kärkikympistä, tilalle nousivat Petelius, Haavisto ja kaksi perussuomalaista yrittäjää

Eduskunnan tulokuningas oli vuoden 2019 verotietojen perusteella jälleen Harry Harkimo (liik.).

Harkimon tilinauhalle kertyi verotettavia tuloja 323 000 euroa, josta 178 000 euroa oli ansiotuloja ja 145 000 euroa pääomatuloja. Vuotta aiemmin Harkimon tulot ylittivät 600 000 euroa.

Entinen pääministeri Juha Sipilä (kesk.) putosi istuvien kansanedustajien tulokärjestä. Sipilän verotettavat pääomatulot olivat lähellä nollaa, kun vuotta aiemmin niitä oli ollut lähes 120 000 euroa. Tuolloin hän oli toiseksi suurituloisin edustaja Harkimon jälkeen. Viime vuonna Sipilän verotettavat tulot olivat kaikkiaan noin 135 000 euroa.

Tällä kertaa listan toisena oli suurituloisin ministeri Jari Leppä (kesk.). Maa- ja metsätalousministerillä oli verotettavaa ansiotuloa yli 149 000 euroa ja verotettavaa pääomatuloa lähes 48 000 euroa, yhteensä noin 197 000 euroa.

Leppä pitää maatilaa Etelä-Savon Pertunmaalla vaimonsa kanssa. Tilalle kuuluu maidontuotantoa, metsänkasvatusta ja mökinvuokrausta. Lepän eduskunnalle tekemän ilmoituksen mukaan Antinmäen tilalta tuli viime vuonna yhteensä lähes 60 000 euron tulot.

Eduskunnan kolmanneksi suurituloisin oli Pirkka-Pekka Petelius (vihr.) runsaan 193 000 euron tuloilla.

Kärkiviisikon viimeiset paikat menivät perussuomalaisten Mikko Lundénille ja Jouni Kotiaholle, joilla on yrittäjätausta. Ruokakauppiaasta kansanedustajaksi noussut Lundén on ilmoittanut eduskunnalle yrityksestään lähes 140 000 euron tulot. Kotiahon yritys on puolestaan toiminut ilmoituksensa mukaan kuljetusalalla. He eivät vuotta aiemmin olleet Arkadianmäen kärkikymmenikössä.

Arkadianmäen kuopus tulolistan pohjalla

Kymmenen kovatuloisimman kansanedustajan joukossa pysyivät edellisvuoden tapaan Aki Lindén (sd.), Esko Kiviranta (kesk.), Arto Satonen (kok.) ja Erkki Tuomioja (sd.).

Lindén toimi vuoden 2018 loppuun asti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimitusjohtajana. Palkkansa turvin hän oli vuoden 2018 tulojen perusteella kovatuloisin uusi kansanedustaja ja kolmanneksi suurituloisin kaikista kansanedustajista. Viime vuonna hänen tulonsa olivat 181 000 euroa, mikä on lähes kolmanneksen vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Kivirannalla on eduskunnalle tekemänsä ilmoituksen perusteella laaja osakeomistus sekä useita luottamustoimia. Satonen on puolestaan ilmoittanut omistavansa 11 asuntoa ja yhden liiketilan.

Lisäksi Satonen siirtyi viime vuonna Yleisradion hallintoneuvoston johtoon. Eduskunnalle tekemänsä sidonnaisuusilmoituksen perusteella hän on nostanut hallintoneuvostosta palkkioita yhteensä lähes 9 000 euroa.

Kärkikymmenikköön nousi myös ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.). Tuomiojan ja Haaviston tulonlähteet eivät käy suoraan ilmi heidän sidonnaisuusilmoituksistaan.

Pienituloisin kansanedustaja oli keskustalainen Tuomas Kettunen, joka nousi eduskuntaan Kainuusta kesken vaalikauden marraskuussa kuolleen Antti Rantakankaan tilalle. Kettusen tulot olivat noin 33 000 euroa, kun Rantakangas oli vuotta aiemmin ollut neljänneksi suurituloisin edustaja.

Kärkikymmeniköstä putosi myös Peter Östman (kd.), joka nousi sinne vuotta aiemmin noin 74 000 euron pääomatulojen turvin. Viime vuonna Östmanin pääomatulot olivat pyöreä nolla.

Ilkka Hemmilä

STT

Kuvat: