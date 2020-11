Harkimo puoluejohtajien tulokärjessä, vaikka tulot puolittuivat – paluu Brysselistä pudotti Halla-ahon tuloja

Oppositiojohtajat hallitsivat eduskuntapuolueiden puheenjohtajien tulolistalla sekä kärki- että häntäpäätä.

Eduskuntapuolueiden puheenjohtajista eniten verotettavaa tuloa viime vuonna oli nyt-liikkeen Harry Harkimolla, yht. 323 000 euroa. Niistä 178 000 euroa oli ansiotuloa ja 145 000 euroa pääomatuloa.

Vuotta aiemmin Harkimon tulot ylittivät 600 000 euroa.

Puoluejohtajista toisena viime vuoden verotiedoissa oli kokoomuksen Petteri Orpo, jolla oli verotettavaa ansiotuloa runsaat 143 000 euroa ja pääomatuloa 20 000 euroa, yhteensä yli 163 500 euroa. Orpon eduskunnalle tekemän sidonnaisuusilmoituksen mukaan kokoomuksen puheenjohtajalle kuuluu 24 000 euron erillinen vuosipalkkio.

Kolmantena oli ensimmäinen hallituspuolueen edustaja RKP:n Anna-Maja Henriksson, jonka 149 000 euron tulot olivat lähes kokonaan ansiotuloa.

Halla-aho ja Essayah jäivät ministerien taakse

Viime vuonna alkanut ministeritaival nosti useimpien hallituspuolueiden puheenjohtajien tuloja vuoteen 2018 verrattuna. Riviministerin palkkio on runsaat 125 000 euroa vuodessa, kun kansanedustajilla vastaava luku on uran pituudesta riippuen noin 79 000-89 000 euroa.

Trendistä poikkesi keskustan Annika Saarikko, joka jäi pois tiede- ja kulttuuriministerin tehtävästä kesken vuoden toisen lapsensa syntymän johdosta. Saarikon tulot olivat silti vuotta edeltäneellä tasolla yli 140 000 eurossa.

Pääministerin palkkio ylittää 160 000 euroa vuodessa, mikä ei vielä erityisesti näy joulukuussa tehtävään siirtyneen Sanna Marinin (sd.) tuloissa. Marinin verotettavat tulot olivat viime vuonna 121 000 euroa, pelkkänä ansiotulona.

Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) ja opetusministeri Li Anderssonin (vas.) tulot ylittivät Marinin tulot niukasti.

Paluu kotimaan politiikkaan puolestaan pudotti europarlamentista takaisin eduskuntaan siirtyneen Jussi Halla-ahon (ps.) tuloja noin kymmenellä prosentilla vajaaseen 95 000 euroon. Mepin vuosipalkkio on noin 100 000 euroa. Hänen tulonsa olivat puoluejohtajien pienimmät.

Toiseksi viimeiselle sijalle jäi niin ikään oppositiopuoluetta johtava Sari Essayah (kd.) runsaan 100 000 euron tuloilla.

Ilkka Hemmilä

STT