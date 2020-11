Harvinainen mitalisauma – Vilppaan U17-pojat ovat SM-sarjan kärjessä

Koripallon poikien SM-mitalit ovat olleet Vilppaalle harvinaista herkkua 2000-luvulla.

A-pojissa eli nykyisessä U19-sarjassa Vilppaan edellinen mitali on keväältä 2011, kun Tommi Huolilan ja Ilmari Kallion johtama joukkue voitti pronssia. B-pojissa eli nykyisessä U17-sarjassa edellinen mitali on keväältä 2006, kun Roope Ahosen ja Lauri Tiaisen joukkue voitti hopeaa.

Tulevana keväänä Vilppaalla on pitkästä aikaa realistiset mahdollisuudet palata mitalikantaan. Vilppaan 2004 syntyneiden U17-joukkue on aloittanut SM-kauden vakuuttavasti kuudella voitolla ja yhdellä tappiolla.

Tiistaina joukkue voitti Urheilutalolla Munkkiniemen Kisapojat 64–55 ja siirtyi sarjakärkeen tasapisteisiin Hongan kanssa. Vilpas kärsi kauden ainoan tappion avausottelussa juuri Hongalle.

– Kun Pyrintö tyhjeni, niin Honka ja me olemme varmaan ne sarjan ennakkosuosikit, Vilppaan valmentaja Esa Mäkynen myönsi.

– Mutta tärkeintä, että pojat ovat nyt terveinä, Mäkynen muistutti rikkonaisiin edelliskausiin viitaten.

Tiistaina Vilpas perusti kotivoittonsa aktiiviseen ja tiiviiseen puolustukseen. Kukaan 10 pelaajan rotaatiosta ei sooloillut pakkipäässä, käsien käyttö oli aktiivista ja apupuolustaminen oikea-aikaista. MuKi teki neljännestä kohti vain 1–2 helppoa koria.

– Puolustuksella me olemme pärjänneet. Kertoohan se jotain, että sarjan top5-joukkue jää 55 pisteeseen, Mäkynen kertoi.

Isompi ja urheilullisempi Vilpas hallitsi suvereenisti korien alustoja. Joukkueen tehokaksikko Onni Mäkynen–Tuukka Juntunen repi kahteen pekkaan 28 levypalloa kun MuKi sai yhteensä 32 levypalloa. SM-sarjan levypallo- ja tehotilastoa johtava Mäkynen on tehnyt tupla-tuplan kauden jokaisessa seitsemässä ottelussa.

Mäkysen ja Juntusen lisäksi Vilppaan parhaimmistoon kuuluivat sähäkät takamiehet Eemil Huttunen ja Alex Romu. Wiljami Vihiniemi katkaisi muutaman kerran MuKin orastavan pisteputken ja Kalle Määttänen teki hyvää työtä puolustuksessa.

Ottelu pysyi tasaisena vain Vilppaan pallonmenetysten (28) ja heikohkon viimeistelyn ansiosta. Vilpas johti ottelua alusta asti, eikä kotijoukkueella ollut missään vaiheessa suurta hätää.

– Ei saisi mennä sen taakse, mutta vähän taisi pojilla väsy painaa. Osalle tämä oli viides peli 11 päivään, Mäkynen kertoi.

Viisi pelaajaa kuuluu myös Jussi Savolaisen valmentaman U19-poikien kokoonpanoon. Nämä kaksi joukkuetta treenaavat yhdessä.

Osa pelaajista harjoittelee myös PeU-Basketin Divari B -joukkueen sekä Vilppaan liigajoukkueen mukana. U17-pojista edustuksen treeneissä on nähty Juntunen ja Mäkynen.

– Yhteistyö on sujunut hyvin etenkin nyt, kun U19-joukkueessa on ollut paljon loukkaantumisia. Harjoituksissa on ollut koko ajan 12–15 poikaa.

– Varsinkin nuoremmille se on tärkeää, että he pääsevät painimaan kunnolla vanhempia vastaan.

Vaikka pelaajakehitys on tavoitteista tärkein, ei SM-mitali olisi mitätön juttu.

– Olemme Arin (Vihiniemi) kanssa oltu tämän joukkueen kanssa nuoremmista minipojista lähtien. Tämä on viimeinen vuosi omana yksikkönä. Pari kautta meni pilalle loukkaantumisten vuoksi ja pari kautta jäätiin pronssille… Meidän liigapojat sanoivat jo, että tänä vuonna voitamme Suomen mestaruuden.

U17-poikien SM-sarja:

Vilpas–MuKi 61–55 (16–10, 18–16, 13–13, 17–16)

Vilppaan pisteet/levypallot: Wiljami Vihiniemi 11/4, Eemil Huttunen 7/2, Kalle Määttänen 5/9, Alex Romu 9/4, Aaro Luojus 8/1, Tuukka Juntunen 12/12, Onni Mäkynen 10/16, Kristian Helin 2/5, Aatu Siekkinen 0/0, Masi Nousiainen 0/0.

Sarjataulukko:

Honka 7 6/1 12

Vilpas 7 6/1 12

TuNMKY 7 5/2 10

MuKi 6 4/2 8

HNMKY 6 3/3 6

Lahti 7 3/4 6

Kouvot 6 2/4 4

BC Nokia 4 1/3 2

KTP 6 1/5 2

Westside 6 0/6 0

Vilppaan seuraava ottelu: su 29.11. Vilpas–BC Nokia Urheilutalolla kello 15.