Helsingin apulaispormestarilla Nasima Razmyarilla on todettu koronavirustartunta – muut pormestarit kokonaan etätöihin

Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestarilla Nasima Razmyarilla on eilen todettu koronavirustartunta. Helsingin epidemiologinen yksikkö on käynnistänyt altistuneiden jäljittämisen, kertoo Helsingin kaupunki tiedotteessaan.

Pormestari Jan Vapaavuori, apulaispormestari Sanna Vesikansa, apulaispormestari Anni Sinnemäki ja apulaispormestari Pia Pakarinen ovat siirtyneet kokonaan etätöihin todennäköisen altistuksen vuoksi.

Razmyar kertoo Twitterissä menneensä keskiviikkona aamulla koronatestiin tukkoisen olon vuoksi.

– Illalla sain positiivisen tuloksen. Olin viikkoa aiemmin vapautunut karanteenista ilman mitään oireita ja negatiivisella testillä. Olo on varsin hyvä, mutta muistuttaa, kuinka viheliäisen viruksen kanssa olemme tekemisissä, Razmyar tviittasi.

Korjattu klo 10.45: Rasmyar meni testiin keskiviikkona, ei tiistaina.

STT

