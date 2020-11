Helsingin Sanomat ja 19 muuta mediaa protestoivat verotietojen julkisuuden kaventamista vastaan pitämällä verokoneen kiinni marraskuun ajan

Helsingin Sanomat ja 19 muuta mediaa pitävät marraskuun ajan kiinni yleisölle suunnatut verokoneensa, joista hyvätuloisimpien tietoja on voinut käydä etsimässä kuka tahansa.

Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja Kaius Niemi kertoo STT:lle, että kyseessä on protesti Verohallinnon päätöstä kohtaan, jonka perusteella suurituloiset voivat hakea omien tietojensa piilottamista medialle annettavalta suurituloisten listalta. Suurituloisten listalta puuttuu tänä vuonna 4 400 nimeä.

– Se aiheuttaa sen ongelman, että nämä verotiedot alkavat olla hyvin epätäsmällisiä, Niemi sanoo.

Viime vuoden verotiedot tulevat julki tänään. Yllätyksellisemmät nimet hyvätuloisten listalla jäävät nyt helpommin piiloon, sillä tiedotusvälineiden pitäisi osata pyytää heidän tietojaan erikseen, jos ne on listalta piilotettu.

Protestissa ovat mukana Helsingin Sanomien lisäksi Aamulehti, Turun Sanomat, Satakunnan Kansa, Kaleva, Lapin Kansa sekä muita alueellisia ja paikallisia sanomalehtiä.

Niemen mukaan mediat kirjoittavat verotiedoista juttuja, mutta pitkiä listoja verotiedoista ei julkaista. Marraskuun jälkeen verokoneet taas aukaistaan.

Niemi: Verotietojen avoimuus on kansalaisia varten

Verokoneet ovat Niemen mukaan olleet suosittuja erityisesti veropäivänä, mutta tietoja käydään katsomassa läpi vuoden.

Tempauksella halutaan kiinnittää suuren yleisön huomio siihen, miten olennaisesta asiasta on kysymys.

– Jos tämä jatkuu näin, kansainvälisesti hyvin poikkeuksellinen verotietojen avoimuus uhkaa loppua. Koska sitten on ilmiselvää, että ensi vuonna salaamista hakevia ihmisiä on yhä enemmän, eikä näillä listauksilla ole enää sanottavaa hyötyä, Niemi sanoo.

Niemi katsoo, että moni yhteiskunnallisesti merkittävä asia, kuten kysymykset palkkatasa-arvosta ja veronkierrosta, jäisi pimentoon, jos verotiedot eivät olisi niin avoimia kuin ne Suomessa ovat olleet.

– Sinänsä verotietojen avoimuushan ei ole tiedotusvälineitä varten. Se on nimenomaan kansalaisia varten, jotka pystyvät tekemään johtopäätöksiä tämän avoimen tiedon varassa paremmin ja faktapohjaisesti, Niemi sanoo.

Hallinto-oikeuteen on tehty julkisuuslinjauksesta valituksia. Valittajien joukossa ovat myös STT ja Helsingin Sanomat.

Helsingin Sanomia julkaiseva Sanoma on STT:n pääomistaja.

Maiju Ylipiessa

STT

