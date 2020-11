Klubin paitaan ommellaan kolmas tähti – seurahistorian 30. miesten jalkapalloliigan mestaruus varmistui Maarianhaminassa

Helsingin Jalkapalloklubin pelipaitaan ommellaan tulevaksi kaudeksi logon yläpuolelle kolmas tähti merkiksi seurahistorian 30:nnestä jalkapallon miesten Suomen mestaruudesta. Yksi tähti symboloi kymmentä mestaruutta. Kolmas tähti varmistui, kun HJK voitti sunnuntaina IFK Mariehamnin vieraskentällä 0-5.

Liiga päätti torstaina, että kausi päättyy keskiviikkona pelattavaan runkosarjan päätöskierrokseen. Ennen päätöskierrosta HJK:lla on 47 pistettä. Kakkosena olevalla Kuopion Palloseuralla pisteitä on 41.

Maarianhaminassa HJK varmisti mestaruutensa tyylillä. Sille olisi riittänyt yksikin piste, mutta HJK oli tyly vieras. Markus Halsti osui jo 10. peliminuutilla ja Roope Riski viimeisteli avauspuoliajalla 20. ja 38. minuutilla. Toisella puoliajalla HJK:lta onnistuivat Eetu Vertainen ja Tim Väyrynen.

Viime kaudella HJK jätettiin tyystin ulos mitaleilta, mutta 2000-luvulla helsinkiläisseura on voittanut mestaruuden 11 kertaa. Edellisistä 12 mestaruudesta HJK on vienyt nimiinsä yhdeksän. Tällä kaudella HJK on hävinnyt vain kaksi ottelua.

IFK Mariehamn saa vielä jännittää

Synkkään alhoon syksyn tullen ajautunut IFK Mariehamn hävisi jo kuudennen ottelun peräkkäin. IFK Mariehamnin edellinen voitto tuli 11 ottelua sitten, 26. elokuuta Rovaniemen Palloseuraa vastaan.

Liigan päätöskierroksella IFK Mariehamn pelaa vielä sarjapaikastaan. Se on tällä hetkellä viimeisellä säilyjän paikalla, mutta Turun Palloseura voi tiputtaa sen vielä päätöskierroksella liigakarsintaan. TPS tarvitsee kotivoiton Kuopion Palloseurasta ja IFK Mariehamnin vierastappion Valkeakosken Hakalle.

KuPSin panoksena päätöskierroksella on hopeamitali. KuPS on pisteen edellä kolmatta sijaa pitävää Interiä, joka kohtaa ilman panoksia pelaavan HJK:n.

