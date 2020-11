Aloittavia, lopettavia ja muuttavia – Salon keskustan kivijalkakauppa on muutoksessa

Salon Horninkadulle on syntynyt kampaamojen keskittymä. Kuudesta kampaamosta kaksi on syksyn tulijoita, parturi-kampaamo Walo´s ja parturi-kampaamo MP.

MP:n Mirka Mäkynen ja Pauliina Rannikko ovat tuoreita yrittäjiä, jotka ovat työskennellet alalla pitkään.

– Koronan keväällä tuoma pysähdys antoi tilaa ajatuksille ja haaveiden toteuttamiselle, Mäkynen sanoo.

– Vanhempani ovat yrittäjiä ja ovat kannustaneet minuakin, mutta aikaisemmin en ollut valmis tähän, Rannikko kertoo.

Korona-aika merkitsee jatkuvaa epävarmuutta, mutta Mäkynen löytää myös hyvää.

– Etätöissä kotona oleva tulee kampaajalle omaksi ilokseen, eikä juhlan takia. Kampaamokäynnillä on mieltä piristävä vaikutus.

Tyhjillään ollutta liiketilaa Rannikko oli katsonut lukemattomat kerrat ohi pyöräillessään. Uusi ilme syntyi itse remontoiden.

– Salossa on paljon puoliränsistyneitä tiloja. Näin saadaan elämää ja uutta ilmettä katukuvaan.

Kolmas uusi salolainen kampaamoyritys on Hiushuone Occo.

– Maailman tilanteen huomioon ottaen toiminta on käynnistynyt hyvin. Asiakkaat ovat koroviruksen takia varovaisia, mutta uskaltavat silti käydä, Turusta Saloon palannut, vuokratuolilla työskentelevä Susanna Koukka sanoo.

Kampaamojen yksi sesonki on loppuvuoden juhlakausi. Nyt on hiljaisempaa, mutta silti muutaman hengen pikkujouluja vietetään ja niihinkin halutaan laittautua.

Hiushuone Occo toimii Katrineholminkadulla.

– Kampaamon sijainnilla on jonkun verran merkitystä. Meitä on kiitelty siitä, että tänne on helppo tulla, kun olemme lähellä linja-autoasemaa, Koukka sanoo.

Erityisleipomo Muruset keskittää toimintansa Helsingintielle, missä leipomo on toiminut vuodesta 2017. Kaksi vuonna sitten Horninkadulle avattu kahvila on suljettu.

– Suurin syy on kysynnän hiipuminen. Ei ole niin paljon kävijöitä, omistaja Marjut Similä sanoo.

Koronavirus on muuttanut 20-paikkaisen, gluteenittomiin tuotteisiin keskittyneen kahvilan toimintaa.

– Vaikka olisi vähemmänkin asiakkaita, ihmiset eivät uskalla tulla sisälle.

Kahvila panosti myös ilta- ja sunnuntaiaukioloon.

– Kun Espresso House avattiin Plazaan, iltakävijöiden määrä väheni. Ihmiset ovat muutenkin kauppakeskuksessa, hän sanoo.

Muuton keskellä Similä suhtautuu tulevaan optimistisesti. Keskittäminen yhteen paikkaan helpottaa yrityksen pyörittämistä työntekijän kanssa. Leipomo-myymälän yhteyteen ei tule kahvilaa, mutta pieni baaritiski kahvittelulle kuitenkin.

Yrittäjä Niina Kaskisen kahvila-puoti Muffiina on avautunut Ketomaankadulla. Vuosi sitten Kuusjoen sosiaali- ja terveystaloon perustamansa kahvila-ruokalan hän joutui sulkemaan.

– Monet innostivat kahvila-ruokalan perustamiseen ja ajattelin, että se on hyvä juttu kuusjokelaisille. Eivät ihmiset sitten niin innostuneita olleetkaan, Kaskinen sanoo.

Vuosi on opettanut paljon. Suunnitelmat ateriakuljetusten aloittamisesta kariutuivat, kun mies kuoli.

– Olen haaveillut omasta yrityksestä niin kauan, että haluan toteuttaa tätä edelleen. Olen sitkeä.

Kokousten ja juhlien tarjoiluja on peruuntunut koronaviruksen takia, mutta töitä on riittänyt. Toiminnan keskittäminen Saloon helpottaa elämää.

Kaskisen erikoisuus ovat vähähiilihydraattiset ruoat ja leivonnaiset.

– Tuotteita menee niin paljon, kuin ehdin tehdä.

TT-Välitys keskittää, Salon Kehys lopetti

TT-Välitys Oy keskittää loppuvuoden aikana toimintansa Perniön toimistoon ja lopettaa kiinteistövälitystoimistonsa Salon Vilhonkadulta.

– Myin vuosi sitten isännöinnin liiketoiminnan ja keskitymme yhteen toimintaan, toimitusjohtaja Toni Tammi kertoo.

Tammen mielestä kulunut vuosi on ollut Salon kiinteistövälitysmarkkinoilla odotuksia parempi.

– Täytyy olla tyytyväinen. Olemme myyneet paljon vapaa-ajankohteita ja maaseutukohteita. Pääkaupunkiseudulta on muutettu maalle tai ostettu kakkosasunto täältä, missä on väljyyttä ympärillä.

Salosta ovat puuttuneet kehystämöpalvelut loppukesästä asti, jolloin Salon Kehys lopetti toimintansa yrittäjä Seppo Olvion jäädessä eläkkeelle. Liike toimi 24 vuotta Turuntiellä.

– Kun perustin sen, Salossa oli 3–4 kehysliikettä. Koko ala on mennyt Suomessa monta vuotta alaspäin. Siihen vaikuttavat sisustusmuoti ja netti, jonka kautta on helppo tilata valmiita kehyksiä.

Sisustuksessa canvastaulut ovat raskaita öljyvärimaalauksia suositumpia, mutta Olvio uskoo suunnan jonain päivänä kääntyvän.

– Kun joku keksii, että mikään ei ole hienompaa kuin öljyvärimaalaus komeissa kehyksissä sohvan yläpuolella, niin silloin ullakoilla olevat taulut kaivetaan esiin, hän naurahtaa.

Kehysliikkeen liiketila Turuntiellä on tyhjillään.

– Paikka oli hyvä, mutta koko Salon keskusta on kärsinyt pahasti. Viimeisten viiden vuoden aikana ihmismäärä entiseltä pääkadulta on hävinnyt.