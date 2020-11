HS-gallup: SDP yhä suosituin puolue, keskusta nosti kannatustaan

Pääministeripuolue SDP jatkaa Suomen suosituimpana puolueena 20,8 prosentin kannatuksella, selviää Helsingin Sanomien teettämästä tuoreesta kyselystä. Sanna Marinin luotsaaman SDP:n kannatus pysyi lähes samana aiempaan kyselyyn verrattuna.

Toiseksi suosituin puolue on opposition perussuomalaiset, jota kannattaa 19,9 prosenttia vastaajista. Puolueen kannatus pysyi samana verrattuna aiempaan kyselyyn. Oppositiossa istuvaa kokoomusta tuki 16,5 prosenttia vastaajista. Sen kannatus laski 0,3 prosenttiyksikköä.

Hallituksessa istuvan keskustan kannatus nousi 0,5 prosenttiyksikköä aiemmasta, ja sitä kannatti nyt 11,7 prosenttia vastaajista. Viidenneksi suosituin on hallituspuolue vihreät 11,1 prosentin kannatuksella. Vihreiden kannatus pysyi lähes samana.

Vasemmistoliittoa kannatti 7,5 prosenttia vastaajista. Hallituspuolueen kannatus heikkeni 0,3 prosenttiyksikköä. Hallituksessa olevaa RKP:tä kannatti 4,4 prosenttia vastaajista.

Kristillisdemokraattien kannatus on kyselyn mukaan 3,7 prosenttia ja nyt-liikkeen 2,2 prosenttia.

26 prosenttia vastaajista ei kertonut puoluekantaansa tai vastasi, ettei äänestäisi.

Kyselyn toteutti Kantar TNS, ja siihen osallistui yli 2 600 ihmistä Manner-Suomesta. Sen virhemarginaali on suurimmilla puolueilla noin 2,1 prosenttiyksikköä suuntaansa. Kysely toteutettiin 19.10.-20.11. välisenä aikana.

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000007639753.html

STT

